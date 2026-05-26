صحيفة رومانية: 5 ملايين دولار عرض الجزيرة للتعاقد مع كوزمين

أبرزت وسائل إعلام رومانية مفاوضات نادي الجزيرة مع المدرب أولاريو كوزمين لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكانت «الإمارات اليوم» قد نقلت عن مصدر مقرب من المدرب الروماني أنه قد يعود للتدريب في دوري المحترفين، في حال مغادرته منصبه الحالي مدرباً للمنتخب الوطني.

وذكرت صحيفة «سبورت» أنه تتجه الأنظار مجدداً إلى المدرب الروماني كوزمين أولاريو الذي يقترب من العودة إلى عالم تدريب الأندية في الدوري الإماراتي، لافتة إلى تلقيه عرضاً مغرياً من نادي الجزيرة للتعاقد خلال الفترة المقبلة، بعدما اقترب من مغادرة منتخب الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الجزيرة وضعت «القيصر» على رأس قائمة خياراتها الفنية، في ظل رغبة النادي في التعاقد مع اسم صاحب خبرة طويلة في الدوري الإماراتي، خاصة أن المدرب الروماني سبق له قيادة أندية كبرى في الدولة وحقق معها نجاحات لافتة.

وأضافت: «المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث يُتوقع أن يكون العرض المالي المطروح من بين الأعلى في المنطقة، إذ أنه قد يحصل على راتب سنوي إلى نحو 5 ملايين دولار، ما يجعله من أعلى المدربين أجراً في الدوري».