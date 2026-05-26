«سلة الجزيرة» تستقطب 55 موهبة مواطنة

نظم نادي الجزيرة احتفالية خاصة بتخريج 55 لاعباً من المواهب الوطنية، الذين تراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاماً، ضمن استقطاب جديد لـ«سلة فخر أبوظبي»، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى إعادة بناء شاملة لفرق اللعبة في النادي.

وحضر مراسم الاحتفالية التي نظمها النادي في مقره، أول من أمس، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الأخرى، راشد عتيق الهاملي، ومشرف كرة السلة في نادي الجزيرة، المهندس عبدالله فرج، والمشرف الفني لقطاع المراحل السنية لكرة السلة في النادي، المدرب السوري محمد القدسي، إلى جانب مسؤولي الجهازين الإداري والتدريبي لفِرَق المراحل السنية، جابر القبيسي ومحمد فؤاد وفؤاد عزت، إضافة إلى أولياء أمور اللاعبين.

وأكد مشرف كرة السلة في نادي الجزيرة، المهندس عبدالله فرج، أن الاحتفالية تأتي في ختام موسم واصل فيه النادي التزامه باستراتيجيته على صعيد استقطاب مزيد من المواهب المواطنة، والتي ستنعكس ثمارها خلال المستقبل القريب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نحتفل بتخريج 55 لاعباً من المواهب المواطنة، الذين نجحنا في استقطابهم بالتعاون مع مدارس أبوظبي، ضمن استكمال استراتيجيتنا في إعادة بناء شاملة لفرق السلة في النادي، المبنية على أسس متينة».

وأوضح: «نجحنا خلال الموسم الحالي في استقطاب مزيد من المواهب والعمل على صقلها وتطوير أدائها، تحت إشراف قطاع المراحل السنية في النادي، ضمن استراتيجية انطلقت قبل سنوات وبدأت تؤتي ثمارها، سواء على مستوى فرق النادي التي باتت رقماً صعباً في المنافسات العمرية، أو من خلال عودة بناء فريق أول يخوض موسمه الثاني في منافسات الرجال، ويُعدّ من الأصغر من حيث المعدلات العمرية».

وأضاف: «بدأنا الموسم الماضي من نقطة الصفر على مستوى فريق الرجال، واستطعنا وفق الاستراتيجية الموضوعة منح اللاعبين المواطنين الشباب خبرات مهمة، انعكست هذا الموسم في تحقيق مزيد من الانتصارات».