انتصاران لمقاتلي الإمارات في أمسية «فخر العرب»

حققت البطلة الإماراتية، زمزم الحمادي، فوزها الأول ضمن أمسية «فخر العرب»، التابعة لدوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي أقيمت، أمس، في «كوكاكولا أرينا»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بينما افتتح الإماراتي بطي العامري سلسلة الانتصارات الإماراتية، خلال الأمسية التي شهدت حضوراً جماهيرياً، ومنافسات قوية بين نخبة من مقاتلي المنطقة.

ونجحت الحمادي (18 عاماً) في التفوق على المصرية عبير منصور، ضمن نزالات وزن القشة الاستعراضية للهواة، بقرار الحكام بالإجماع، في أول ظهور لها ضمن بطولة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي افتتاح النزالات، فرض بطي العامري سيطرته على مواجهته مع المصري حمادة عثمان، ضمن نزال وزن الريشة الاستعراضي للهواة، بقرار الحكام بالإجماع.

وفي النزال الرئيس، حقق التونسي مهدي سعدي فوزاً صعباً على الإماراتي محمد يحيى بقرار منقسم للحكام، بعد مواجهة قوية امتدت ثلاث جولات ضمن منافسات وزن الريشة.

كما تأهل الجزائري إلياس جيرون إلى نصف نهائي وزن الخفيف، بعد فوزه بالضربة القاضية الفنية على المغربي صلاح الدين هاملي في الجولة الأولى، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

وحجز البحريني حمزة كوهجي مقعده في نصف النهائي عقب فوزه على المغربي طه بن داود بقرار الحكام بالإجماع، بينما تأهل المصري باسل شعلان، والمصري أحمد السيسي، والعراقي محمد فهمي، إلى نصف نهائي وزن الخفيف بعد تحقيقهم انتصارات قوية خلال الأمسية.

وفي بقية النزالات، فاز الأردني ساهر قاسمية على البحريني حمد مرحون بقرار منقسم للحكام ضمن منافسات وزن الذبابة الاستعراضية، بينما حقق السعودي أحمد البراهيم الفوز بالضربة القاضية الفنية على المصري إبراهيم محمود، في نزال وزن المتوسط بعد أداء قوي أنهاه في الجولة الثالثة.