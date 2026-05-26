المرزوقي يظفر بلقب جولة «الشراع لشبونة» الدولية لقفز الحواجز

توِّج الفارس الإماراتي، عمر عبدالعزيز المرزوقي، بلقب جولة «الشراع» لبطولة لشبونة الدولية فئة الثلاث نجوم.

ونجح المرزوقي، على صهوة الجواد «شاكو باي»، في إكمال جولتي الفِرَق، من دون خطأ، على حواجز الـ1.50 متر، وقاد منتخب الإمارات للمركز السادس، في أولى بطولات الأمم الأوروبية المؤهلة لبطولة العالم 2026.

وحصد جائزة المركز الثاني الفارس الفرنسي إدوارد شوفي، منهياً التمايز مع الفرس «زياميا دو لابون زد»، في زمن قدره 39.42 ثانية، وثالثاً الفارس البرتغالي دوارت سيبرا مع الجواد «دورادوس 2»، في زمن التمايز 40.15 ثانية، وبرصيد أربع نقاط جزاء.

وضم فريق الشراع الفرسان عمر عبدالعزيز المرزوقي على صهوة الجواد «شاكو باي» (12 سنة)، وحميد عبدالله المهيري مع الجواد «فونشستي» (12 سنة)، وعبدالله محمد المري والجواد «بي بي إس مقريقور» (14 سنة)، والفارس سالم أحمد السويدي مع الجواد «فلون فلون» (11 سنة)، وأنهى فريق الشراع مشاركته في المركز السادس من بين 10 فِرَق، جاءت نتائجها على التوالي لإسبانيا وجنوب إفريقيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، والإمارات وبريطانيا والبرتغال وأميركا والبرازيل.