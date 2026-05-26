طاقم التحكيم الإماراتي «المونديالي» يغادر إلى أميركا الأحد المقبل

يغادر طاقم التحكيم الإماراتي، بقيادة الحكم الدولي في كرة القدم عمر آل علي، إلى الولايات المتحدة الأميركية، الأحد المقبل، استعداداً للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، التي تنطلق في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم» إن الطاقم الإماراتي سيلتحق، عقب وصوله إلى أميركا مباشرة، ببرنامج خاص وضعته لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة، إذ يمتد البرنامج لمدة 10 أيام، ويشمل تدريبات مكثفة، إضافة إلى اختبارات لياقة بدنية وتمارين فنية.

يُذكر أن طاقم التحكيم الإماراتي، الذي يضم أيضاً الحكم المساعد الدولي محمد أحمد يوسف، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، كان قد انتظم في برنامج إعداد مكثف خلال الفترة الماضية، حيث حرصت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبمتابعة وإشراف مباشر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على إعدادهم، وتضمنت التدريبات تمارين لياقة بدنية وفنية.

ويتابع «فيفا» تحضيرات طاقم التحكيم الإماراتي عبر الساعة الرياضية الذكية وجهاز «GPS»، للتأكد من جاهزيته من خلال أداء التمارين بالشكل المطلوب وفق جدول محدد في هذا الخصوص، يُطبَّق على جميع قضاة الملاعب المختارين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة مباريات المونديال المرتقب.