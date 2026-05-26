«الطائر الطنان» وأدريلسون مرشحان للرحيل عن الوصل

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي ساو باولو أبدى اهتماماً بضم المدافع البرازيلي أدريلسون قادماً من الوصل، من خلال الاستفسار عن إمكانية التعاقد معه على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي النادي إلى تعزيز خط دفاعه.

وقالت صحيفة «غلوبو»: «إن إدارة ساو باولو ترى ضرورة ملحة لتدعيم الخط الدفاعي، خصوصاً مع احتمالات رحيل بعض اللاعبين في هذا المركز، ما دفعها إلى فتح قنوات تواصل أولية لمعرفة موقف اللاعب، وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع ناديه».

وأضافت أن «أدريلسون يحظى بقبول داخل دوائر القرار الفني في النادي البرازيلي، نظراً إلى خبراته وإمكاناته الدفاعية، حيث يُنظر إليه كخيار مناسب لتعويض أي نقص محتمل في الخط الدفاعي، خلال المرحلة المقبلة».

وأشارت إلى أن «لاعب بوتافوغو السابق، الذي تألق مع الفريق وتُوّج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس، مرشح للعودة إلى الدوري البرازيلي، إلا أن انضمامه إلى ساو باولو يرتبط بموافقة الوصل، الذي كان قد تلقى العديد من العروض لضم المدافع الدولي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأبرزها من بالميراس وفلومينينسي».

من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية في الأرجنتين، بأن مهاجم الوصل ميغيل بورخا مرشح للانتقال إلى بوكا جونيورز خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحة أن «اللاعب الكولومبي يرغب في العودة إلى الأرجنتين لأسباب شخصية، وهو ما دفع إدارة النادي إلى متابعة الموقف عن كثب».

وقالت صحيفة «كلارين»، إن ميغيل أنخيل بورخا مهاجم كولومبي معروف بسرعته وبنيته القوية، وقدرته على إنهاء الهجمات بفاعلية، ويُلقّب بـ«الطائر الطنان» بسبب سرعته الكبيرة وتحركاته الخاطفة داخل منطقة الجزاء.

وأشارت إلى أن بوكا جونيورز يرغب في تدعيم خط هجومه، ويرى أن بورخا من أبرز الخيارات المناسبة في الوقت الحالي.

وتابعت: «بحسب المصادر ذاتها، فإن النادي على علم بالوضع الحالي للمهاجم الكولومبي، ويُجري اتصالات مع وكيل أعماله في محاولة لحسم مستقبله، وسط اهتمام باستمراره أو إتمام صفقة ضمه بشكل نهائي».

وأضافت: «تزايدت التساؤلات في الأوساط الرياضية حول مستقبل بورخا، خصوصاً في ظل التقارير التي تتحدث عن إمكانية تطور المفاوضات خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان سيعود إلى الأرجنتين مجدداً عبر بوابة بوكا جونيورز».

واختتمت: «تشير المعطيات إلى أن مستقبل بورخا لايزال منفتحاً على احتمالات عدة، في ظل الاهتمام المتزايد من أكثر من طرف، وترقب ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية بين الأطراف المعنية».

يُذكر أن أدريلسون سيلفا انضم إلى الوصل في بداية الموسم قادماً من ليون الفرنسي، بينما انتقل ميغيل بورخا إلى «الإمبراطور» في فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر.

• أدريلسون سيلفا انتقل إلى الوصل، في بداية الموسم، قادماً من ليون الفرنسي.

• ميغيل بورخا انضم إلى «الإمبراطور» في صفقة انتقال حر خلال الشتاء.