فتح لاعب وسط فريق العين، الدولي الباراغواياني أليخاندرو كاكو، باب التكهنات حول مستقبله، بعدما كشف عن عدم توصله إلى اتفاق مع «الزعيم» لتجديد عقده، الذي ينتهي الصيف الحالي، مؤكداً امتلاكه عروضاً عدة، على أن يحسم موقفه عقب مشاركته المرتقبة في كأس العالم الشهر المقبل.

وقال كاكو، في تصريحات لوسائل الإعلام في باراغواي، عقب التحاقه بصفوف منتخب بلاده: «أريد الآن التركيز مع المنتخب الوطني، وأن أبذل قصارى جهدي لأكون ضمن القائمة النهائية، وبعد ذلك سأرى ما يخبئه المستقبل. لديّ عروض عدة، لكنني بحاجة إلى الحديث مع وكيل أعمالي بعد انتهاء كأس العالم».

وكانت «الإمارات اليوم» قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن إدارة العين تواجه احتمال خسارة اللاعب مجاناً مع اقتراب نهاية عقده، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن التجديد حتى الآن.

وكشف كاكو، الذي تُوّج بثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، عن جانب طريف يتعلق بالضغوط العائلية التي يتعرض لها، بسبب اهتمام أندية باراغواي الكبرى بالتعاقد معه، قائلاً: «أتلقى رسائل كثيرة تطالبني باللعب في باراغواي مع أولمبيا أو سيرو بورتينيو، حتى إن أفراد عائلتي منقسمون بين تشجيع الناديين».

وعن طموحات منتخب باراغواي في كأس العالم وإمكانية منافسة المنتخبات الكبرى، أبدى اللاعب ثقته الكبيرة بقدرة فريقه على تحقيق المفاجآت، وقال: «نحن نفكر في ذلك بالفعل، ونؤمن بأننا قادرون على الفوز. لدينا عقلية مختلفة».

يُذكر أن العين تعاقد مع كاكو في يونيو 2023، قادماً من التعاون السعودي، بعقد يمتد حتى عام 2026، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده، البالغ خمسة ملايين دولار.

كاكو لم يتوصل لاتفاق مع العين.. ويحسم مستقبله بعد كأس العالم

أليخاندرو كاكو:

• أتلقى رسائل كثيرة تطالبني باللعب مع أولمبيا أو سيرو بورتينيو، وعائلتي منقسمة بين تشجيع الناديين.