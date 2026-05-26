«يد الشارقة» ترفع شعار «حكاية بطل لا تنتهي» للدفاع عن لقب آسيا

كشف نادي الشارقة، خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، بمقره في الشارقة، عن جاهزية فريق كرة اليد للمشاركة في بطولة آسيا للأندية لكرة اليد في نسختها الـ28، المقررة في الكويت، من السادس إلى 15 يونيو المقبل، علماً بأن «الملك» يخوض البطولة بصفته حامل لقب النسخة الماضية في 2024.

وأطلق النادي حملة تحت شعار «حكاية بطل لا تنتهي» لدعم الفريق خلال مشاركته المرتقبة، من أجل الفوز باللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، كما أعلن خلال المؤتمر التعاقد مع لاعبي الزمالك المصري، جمال صلاح وهشام صلاح، لدعم صفوف الفريق في البطولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، محمد جمعة بن هندي، خلال المؤتمر، حرص إدارة النادي على دعم الفريق وتوفير جميع متطلباته خلال مشواره الآسيوي، من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أن كرة اليد في نادي الشارقة ارتبطت بالنتائج المتميزة على مدى تاريخ طويل، وتحظى بدعم كبير داخل النادي.

وأعرب بن هندي عن ثقته الكبيرة بقدرة منظومة الألعاب الجماعية والجهازين الفني والإداري على تجهيز الفريق بالصورة التي تواكب طموحات كرة اليد الشرقاوية، التي سجلت حضوراً عالمياً، من خلال المشاركة في كأس العالم للأندية «السوبر غلوب 2025» في مصر، حيث حل الفريق سادساً عالمياً.

وتم خلال المؤتمر الكشف عن البرنامج الكامل لإعداد الفريق، إلى جانب الإعلان عن رعاية مطار الشارقة الدولي للفريق.

من جهته، أكد عضو إدارة الألعاب الجماعية في النادي ومشرف فريق كرة اليد، جاسم محمد، أن الفريق في كامل الجاهزية والاستعداد لهذا الحدث، مشيراً إلى أن التحضيرات بدأت منذ نحو أسبوعين وتتواصل بشكل يومي، على أن يغادر الفريق إلى الكويت، في 31 من الشهر الجاري، لبدء معسكر إعداد هناك قبل انطلاق البطولة.

من جهته، قال مدرب الفريق البرازيلي، ماركوس تاتا: «إن الفريق جاهز تماماً للبطولة، وبرنامج الإعداد يسير بصورة جيدة»، مشيراً إلى أن «المنافسة في النسخة المقبلة ستكون قوية للغاية».