طرد و17 بطاقة صفراء في فوز البطائح على خورفكان بدوري الصالات

فرض فريق البطائح مباراة نهائية فاصلة لتحديد بطل دوري كرة قدم الصالات، بعد فوزه المثير على خورفكان بنتيجة 5-4، في مواجهة الإياب ضمن الدور النهائي لـ«البلاي أوف»، التي أُقيمت، أول من أمس، على صالة نادي البطائح، في مباراة شهدت طرد لاعب من جانب البطائح و17 بطاقة صفراء للاعبي الفريقين.

وتعادل الفريقان في عدد الانتصارات، بعدما كان خورفكان قد حسم اللقاء الأول بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الحاسمة لتحديد بطل الدوري السبت المقبل على أرض نادي البطائح، إذ يحتاج أي من الفريقين إلى الفوز فقط لحصد اللقب.

وشهدت مواجهة الإياب حضوراً جماهيرياً كبيراً من أنصار الفريقين، مع أفضلية عددية لجمهور خورفكان، كما اتسمت المباراة بالإثارة والندية حتى الثواني الأخيرة.

وسجل أهداف البطائح البرازيلي حجو سانتوس «هاتريك» في الدقائق (28 و33 و38)، إلى جانب مواطنه جوستافو مارتينيز (15)، وعبدالله الفلاسي (7).

في المقابل، أحرز أهداف خورفكان خالد الشوكة هدفين (21 و22)، والبرازيلي لوكاس جوستافو (16)، ومواطنه مارك كومياس (39).

وشهدت المباراة طرد لاعب البطائح عبدالله شهدادي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 38، إلى جانب إشهار 17 بطاقة صفراء على الفريقين، في رقم مرتفع يعكس قوة وحساسية المواجهة.

وأكد مدرب البطائح، عدنان الهولي، أن المباراة جاءت قوية وممتعة فنياً من الطرفين، وبما يليق بنهائي دوري الإمارات لكرة الصالات، مشيراً إلى أن الأداء المميز الذي قدمه الفريقان يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة الصالات الإماراتية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «فريقنا ظهر بمستوى جيد وحقق فوزاً مهماً منحنا بطاقة التأهل للمباراة الفاصلة، وبكل تأكيد طموحنا تحقيق الفوز والاحتفاظ باللقب، لكن المباراة المقبلة تحتاج إلى جهد كبير وتركيز عالٍ، وسنكون جاهزين لها».