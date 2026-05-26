عبدالله حسن يرصد 14 محوراً لتطوير دوري المحترفين بتخطيط استراتيجي

أصدر الخبير الكروي والمحاضر المعتمد في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، عبدالله حسن، دراسة تحليلية استراتيجية موسعة عن الموسم المنصرم من دوري المحترفين لكرة القدم، ضمن متطلبات برنامج الاستراتيجية والتخطيط لكرة القدم، الذي تنظمه أكاديمية النخبة التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة نخبة من الكفاءات الإدارية على مستوى القارة.

وتطرقت الدراسة إلى 14 محوراً في التحليل الاستراتيجي، من بينها العلامة التجارية، الحوكمة، الاستثمار في اللاعبين، التفاعل الجماهيري، الأداء المالي، البنية التحتية، الرعاة، الإعلام، تطوير الأكاديميات، الاستدامة في المراحل السنية.

وركزت الدراسة على أهمية التحليل الاستراتيجي للمنافسين والشركاء في صناعة كرة القدم، باعتباره أحد المحاور الأساسية لفهم ديناميكيات التسويق الرياضي وتطوير القيمة السوقية للمسابقات والأندية، مشيرة إلى أن دوري المحترفين يمثل منتجاً رياضياً يمتلك مقومات تنافسية متطورة على المستويين الفني والتسويقي.

وقال عبدالله حسن لـ«الإمارات اليوم»: «إن التحليل الاستراتيجي يساعد رابطة المحترفين والأندية على صياغة خطط استباقية لتطوير المسابقة، وتعزيز الاستثمار الرياضي، ورفع القيمة التجارية للدوري، بما يسهم في حماية الحضور التنافسي لكرة القدم الإماراتية على المستوى القاري».

وأضاف أن «مستقبل تطوير الدوري يرتبط بتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع القاعدة الجماهيرية، وتحسين المحتوى الإعلامي، إلى جانب بناء خطط استراتيجية طويلة المدى تساعد الأندية على رفع قيمتها التسويقية والفنية»، مؤكداً أن «كرة القدم الإماراتية تمتلك مقومات تؤهلها لتكون قوة ناعمة مؤثرة على مستوى القارة الآسيوية».

وقسمت الدراسة الأندية إلى عدة مستويات وفقاً للمنافسة، حيث اعتبر عبدالله حسن أن أندية العين وشباب الأهلي والجزيرة والوحدة تمثل قمة الهرم التنافسي، بفضل الاستقرار الإداري والقوة المالية والحضور الجماهيري، إلى جانب وضوح الأهداف القارية.

وتناولت الدراسة وضع أندية وسط الترتيب، مثل الوصل والنصر والشارقة وبني ياس وكلباء، مشيرة إلى أنها تمتلك مقومات قوية على مستوى البنية التحتية والدعم الإداري، لكنها تأثرت بعدم الاستقرار الفني وتذبذب النتائج خلال الموسم.

وفي ما يتعلق بأندية القاع، أوضحت الدراسة أن فِرَق عجمان والبطائح وخورفكان والظفرة ودبا الفجيرة عانت من ضغوط صراع البقاء، رغم احتفاظها ببعض عناصر القوة، مثل الدعم المالي وتحسن الحضور الجماهيري في مراحل متقدمة من الموسم.

عبدالله حسن:

• مستقبل تطوير الدوري يرتبط بتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع القاعدة الجماهيرية، وتحسين المحتوى الإعلامي.

• العين وشباب الأهلي والجزيرة والوحدة تمثل قمة الهرم التنافسي، بفضل الاستقرار الإداري والقوة المالية والجماهيرية.