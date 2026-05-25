البطائح والنصر يكملان عقد "مربع الذهب" في "كأس السلة"

أكمل فريقا البطائح والنصر لكرة السلة، عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في مسابقة كأس "نائب رئيس الدولة"، عقب نجاحهما اليوم الاثنين، وعلى أرض صالة ناديهما، في تخطي عقبة الدور ربع النهائي، بفوز "الراقي" على الوصل بنتيجة (91-78)، و"العميد" على الجزيرة بواقع (108-64).

ونجح فريقا شباب الأهلي، والشارقة، أمس الأحد، في انتزاع بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي، فوز "فرسان دبي" على الظفرة بنتيجة عريضة بلغت (132-96)، و"الملك" على الوحدة (114-74).

وبختام الدور ربع النهائي، ضرب الشارقة موعداً الخميس المقبل مع فريق النصر، في أولى مباريات الدور نصف النهائي، على أن يلتقي في ثاني المباريات فريقا البطائح وشباب الأهلي، في مواجهتين تحددان نتائجها هوية طرفا المباراة النهائية، المقرر موعدٍ لها 30 مايو الجاري.