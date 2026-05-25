اتحاد الإمارات لكرة القدم يبحث مشاركات المنتخبات.. ويحدد موعد الجمعية العمومية

عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعا برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ناقش خلاله العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقال اتحاد الكرة، عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس» إن الاجتماع تناول البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم 19 يونيو المقبل، إلى جانب الاطلاع على ملف المشاركات المقبلة للمنتخبات الوطنية.

وشملت أبرز المشاركات المرتقبة دورة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، ونهائيات كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية، وتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.