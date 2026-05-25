كاكو: لم أتفق مع العين على تجديد العقد.. سأحسم مستقبلي بعد كأس العالم

فتح لاعب وسط فريق العين، الدولي الباراغواياني أليخاندرو كاكو، باب التكهنات حول مستقبله، بعدما كشف عن عدم توصله لاتفاق مع «الزعيم» لتجديد عقده الذي ينتهي الصيف الحالي، مؤكداً امتلاكه عروضاً عدة، على أن يحسم موقفه عقب مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وقال كاكو في تصريحات لوسائل الإعلام في باراغواي، عقب وصوله للالتحاق بصفوف منتخب بلاده: «أريد الآن التركيز على المنتخب الوطني، وأن أبذل قصارى جهدي لأكون ضمن القائمة النهائية، وبعد ذلك سأرى ما يخبئه المستقبل. لديّ عدة عروض، لكنني بحاجة إلى الحديث مع وكيل أعمالي بعد انتهاء كأس العالم».

وكانت «الإمارات اليوم» قد أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة العين تواجه احتمال خسارة اللاعب مجاناً مع اقتراب نهاية عقده، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن التجديد حتى الآن.

وكشف كاكو، الذي توّج بثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، عن جانب طريف يتعلق بالضغوط العائلية التي يتعرض لها بسبب اهتمام أندية باراغواي الكبرى بالتعاقد معه، قائلاً: «أتلقى رسائل كثيرة تطالبني باللعب في باراغواي مع أولمبيا أو سيرو بورتينيو، حتى إن أفراد عائلتي منقسمون بين تشجيع الناديين».

وعن طموحات منتخب باراغواي في كأس العالم وإمكانية منافسة المنتخبات الكبرى، أبدى اللاعب ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تحقيق المفاجآت، وقال: «نحن نفكر في ذلك بالفعل، ونؤمن بأننا قادرون على الفوز. لدينا عقلية مختلفة».

يُذكر أن العين تعاقد مع كاكو في يونيو 2023 قادماً من التعاون السعودي، بعقد يمتد حتى عام 2026، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ خمسة ملايين دولار.