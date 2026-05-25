«الشارقة الرياضي» يحتفي باليومين العالميين للجري والدراجات في «الجادة»

ينظم مجلس الشارقة الرياضي، في السادس والسابع من يونيو المقبل، فعاليتَي «اليوم العالمي للجري» و«اليوم العالمي للدراجات»، على التوالي، احتفالاً بهاتين المناسبتين العالميتين، في منطقة الجادة، بالتعاون مع شركة أرادا وعدد من الجهات الراعية والداعمة.

ومن المتوقع أن تشهد الفعاليتان مشاركة نحو 2000 متسابق ومتسابقة، من الرياضيين وهواة الجري والدراجات.

وتقام فعالية الجري بسباق يمتد لساعة ونصف الساعة، على أن تنطلق عند الساعة السادسة صباحاً، فيما تقام فعالية الدراجات على مسافة 21 كيلومتراً، وتنطلق في التوقيت ذاته.

من جانبه، أكد مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، بخيت سعيد القرص، حرص المجلس على إحياء المناسبتين سنوياً، نظراً للإقبال الكبير من مختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، باعتبار الجري والدراجات من أكثر الرياضات ممارسةً وتشويقاً.