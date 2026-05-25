بن بشير: المنافسة في «الأولى» صعبة.. والفارق مع «المحترفين» محدود

أعرب هدّاف دوري الدرجة الأولى مهاجم نادي الفجيرة، الفرنسي ساندر بن بشير، عن سعادته بمواصلة تألقه للموسم الثاني على التوالي، بعدما حافظ على صدارته لترتيب الهدّافين، رافعاً رصيده إلى 46 هدفاً خلال موسمين، بواقع 25 هدفاً في الموسم الجاري، و21 في الموسم الماضي.

وأكد بن بشير، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن طموحه لم يكن يقتصر على الفوز بلقب الهدّاف، بل قيادة الفجيرة إلى الصعود لدوري المحترفين، مشيراً إلى أن تتويجه هدّافاً للموسم الثاني يجعله فخوراً بما قدمه، خصوصاً أن الحفاظ على المستوى العالي يُمثّل تحدياً متجدداً كل موسم.

وأوضح أن الفريق قدّم مستويات قوية خلال النصف الأول من الموسم، قبل أن يتعرض لتراجع جماعي في الأداء تسبب في الابتعاد عن مراكز الصعود، مضيفاً أن وجود هدّاف للدوري لا يكفي وحده لتحقيق الصعود، خصوصاً مع احتلال الفجيرة المركز السابع قبل جولتين من النهاية.

وأشار المهاجم الفرنسي إلى أن تسجيله 46 هدفاً في 49 مباراة مع الفجيرة يُعدّ إنجازاً مهماً بالنسبة له، لكنه شدد على رغبته في إضافة المزيد من الأهداف حتى نهاية الموسم، كما عبّر عن تقديره الكبير لعائلته التي تتابعه من فرنسا، خصوصاً زوجته وابنته المولودة حديثاً، رغم صعوبة لقائهما باستمرار بسبب ارتباطاته الرياضية.

ورفض بن بشير وصف مستوى دوري الدرجة الأولى بالضعيف، رداً على الآراء التي تربط كثرة أهدافه بضعف الدفاعات أو حراس المرمى، مؤكداً أن العديد من اللاعبين الذين خاضوا تجربتَي دوري المحترفين والدرجة الأولى أخبروه بأن المنافسة في الدرجة الأولى أكثر صعوبة من الناحية التنافسية.

وأضاف أن وصول فريق يونايتد إف سي إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة - بعد إقصائه الشارقة والوحدة، وخسارته بصعوبة أمام العين بعد التمديد - يؤكد أن الفارق الفني بين دوري المحترفين والدرجة الأولى ليس كبيراً، معتبراً أن دوري الدرجة الأولى لا يحظى بالتقدير الذي يستحقه.

وأكد بن بشير أن مستوى دوري الدرجة الأولى يشهد تطوراً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن المنافسة في الموسم الحالي كانت أقوى بسبب زيادة عدد الأندية الطامحة للصعود، ما انعكس على المستوى الفني للبطولة.

وكشف اللاعب أن عقده مع الفجيرة يمتد حتى يونيو 2027، مؤكداً أنه يشعر براحة كبيرة داخل النادي الذي يعدّه بمثابة عائلته الثانية، ولم يستبعد فكرة الاستمرار مستقبلاً في حال توافرت الظروف المناسبة التي تمنحه الاستقرار والرضا.

فرنسا أبرز المرشحين للفوز بالمونديال

في ما يتعلق بحظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم المقبلة، أكد بن بشير أن كل شيء ممكن في كرة القدم، مستشهداً بفوز منتخب السعودية على منتخب الأرجنتين في كأس العالم الماضية 2022، إضافة إلى الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب المغرب لكرة القدم ببلوغه نصف النهائي.

كما وصف منتخب فرنسا لكرة القدم بأنه الأفضل عالمياً في الوقت الحالي، مشيراً إلى امتلاكه مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم عثمان ديمبيلي، معتبراً أن فرنسا تبقى من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم المقبلة.

