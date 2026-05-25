شباب الأهلي والشارقة يهيمنان على ألقاب «كأس الاتحاد» للكاراتيه

فرض ناديا شباب الأهلي والشارقة الرياضي للألعاب الفردية هيمنتهما على ألقاب «كأس الاتحاد» للكاراتيه لفِرَق الكاتا، لفئات الناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات، التي أقيمت، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة الرياضي (فرع الحزانة)، بمشاركة 116 لاعباً ولاعبة من سبعة أندية.

وتمكّن شباب الأهلي من حصد أربع من أصل ست كؤوس في المنافسات، بعد تتويج لاعباته بكؤوس فئات الناشئات والآنسات والسيدات، إضافة إلى فوز ناشئيه بكأس فئة الناشئين.

في المقابل، أكد لاعبو الشارقة الرياضي للألعاب الفردية تفوقهم في فئتي الشباب والرجال، بعدما نجحوا في حصد لقب «كأس الاتحاد» للفئتين.

حضر حفل الختام ومراسم التتويج عدد من المسؤولين، من بينهم النائب الأول لرئيس اتحاد الكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي راشد عبدالمجيد آل علي، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، سليمان الهاجري.