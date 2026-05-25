5 ألقاب تُزين موسم ناشئي الوصل تحت 9 سنوات

واصل فريق تحت تسع سنوات في نادي الوصل كتابة فصول جديدة من التألق، خلال الموسم الرياضي 2025-2026، بعدما نجح في تحقيق خمسة ألقاب مميزة أكدت العمل الكبير الذي تقوم به أكاديمية النادي في إعداد وصناعة المواهب الكروية الواعدة، وترسيخ مكانة «الإمبراطور» كأحد أبرز الأندية اهتماماً بقطاع المراحل السنية.

ونجح الفريق في التتويج ببطولة النخبة العربية، وكأس عجمان، ودوري دوفا، وكأس دوفا، إضافة إلى بطولة دوفا الصيفية، في إنجاز يعكس حجم التطور الفني والذهني الذي وصل إليه اللاعبون خلال الموسم الحالي، إلى جانب الاستقرار الفني والإداري الذي أسهم في صناعة فريق قادر على المنافسة وحصد الألقاب.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة للدعم الكبير الذي توليه شركة كرة القدم في نادي الوصل لقطاع الفئات السنية، بقيادة رئيس شركة كرة القدم، أحمد الطنيجي، من خلال توفير بيئة احترافية تساعد على تطوير اللاعبين وصقل مواهبهم وفق رؤية طويلة المدى تهدف إلى بناء جيل جديد يخدم مستقبل الكرة الإماراتية.

وأظهر لاعبو الفريق روحاً قتالية عالية ومستويات فنية متميزة على مدار الموسم، ليسفر ذلك عن التتويج بخمس بطولات مستحقة.