«عمومية الرجبي» تعتمد مشاركة ناديين جديدين الموسم المقبل

اختتم اتحاد الإمارات للرجبي أعمال اجتماع الجمعية العمومية للأندية، الذي أُقيم بفندق نوفوتيل سويتس أفنيو دبي، بمشاركة 35 مشاركاً يمثلون 17 نادياً من الأندية الأعضاء، برئاسة المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للرجبي بالإنابة، حازم حسن، وبحضور مدير الأداء العالي والمنتخبات الوطنية، جاكس بينادي.

وشهد الاجتماع اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الخاصة بالموسم الرياضي الجديد، إلى جانب مناقشة الملفات التنظيمية والفنية المتعلقة بمسابقات الاتحاد وخطط التطوير المستقبلية.

وفي مستهلّ الاجتماع، تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية للموسم الرياضي 2024-2025، كما صادقت الجمعية على عضوية ناديين جديدين ضمن منظومة الاتحاد، هما نادي دبي نايتس برئاسة الدكتور عبدالرحمن كاظم، ونادي دبي تاسكرز الذي يمثل الجالية السريلانكية، في خطوة تعكس التوسع المستمر لرياضة الرجبي في الدولة، وتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية.

كما وافقت الجمعية العمومية على اعتماد مشاركة نادي دبي نايتس ونادي دبي تاسكرز، ضمن مسابقات الدوري للموسم المقبل، إلى جانب اعتماد تأهل نادي شاهين ونادي يو يو دي إس تاسكرز إلى دوري الممتاز، فيما تم اعتماد نادي باريلهاوس للمشاركة في دوري الدرجة الأولى.

من جانبه، أكد أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، محمد سلطان الزعابي، أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات المهمة التي تصب في مصلحة تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة في الدولة، مشيراً إلى أن انضمام أندية جديدة واعتماد ترقيات الأندية يعكس النمو المتواصل الذي تشهده مسابقات الرجبي الإماراتية.

وأضاف الزعابي في تصريحات صحافية: «نسعى بشكل مستمر إلى تعزيز العمل المؤسسي داخل الاتحاد، وتوفير أفضل بيئة تنافسية للأندية واللاعبين، كما نثمن التعاون الكبير من جميع الأندية الأعضاء، وحرصها على دعم خطط الاتحاد وبرامجه الفنية والتنظيمية للموسم المقبل».