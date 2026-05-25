الجولة الـ 29 تخلط أوراق الصعود ولقب «الأولى»

اختُتمت، أول من أمس، منافسات الجولة قبل الأخيرة «٢٩» من دوري الدرجة الأولى، من دون حسم هوية صاحب البطاقة الثانية، المؤهلة إلى دوري المحترفين، لمرافقة يونايتد، ليتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة المقررة يوم الجمعة المقبل.

وشهدت الجولة فوز حتا على سيتي بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة ذاتها التي تغلب بها الحمرية على الإمارات، بينما فاز دبا الحصن على الذيد (3-1)، وتجاوز مصفوت منافسه العربي (2-1)، كما تغلب العروبة على غلف يونايتد بهدف من دون ردّ، وخسر الفجيرة أمام مجد (0-2)، وتعادل يونايتد مع الاتفاق (1-1).

واستناداً إلى نتائج الجولة وترتيب الفِرَق، ترصد «الإمارات اليوم» أبرز سيناريوهات التتويج والصعود والبقاء قبل الجولة الأخيرة.

تتويج البطل

يحتاج يونايتد، المتصدر برصيد 58 نقطة، إلى الفوز على مضيفه الحمرية بأي نتيجة، لرفع رصيده إلى 61 نقطة، وحسم لقب بطل دوري الدرجة الأولى رسمياً.

أما في حال تعادل يونايتد وفوز حتا في مباراته الأخيرة، فسيتساوى الفريقان برصيد 59 نقطة، ليتوَّج حتا باللقب، مستفيداً من تفوقه في المواجهات المباشرة.

حظوظ حتا

يحتاج حتا إلى نقطة واحدة فقط من مواجهته أمام مجد لضمان الصعود رسمياً إلى دوري المحترفين، بعدما تفوق بفارق الأهداف على العروبة إثر تساويهما في المواجهات المباشرة، حيث انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل (1-1)، كما يمتلك حتا فرصة التتويج بدرع الدوري في حال فوزه وتعثر يونايتد بالتعادل أو الخسارة.

حظوظ العروبة

يحتاج العروبة، صاحب الـ54 نقطة، إلى الفوز على مصفوت، مع خسارة حتا أمام مجد، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة مقابل 56 لحتا، وبالتالي ينتزع بطاقة الصعود الثانية.

حظوظ دبا الحصن

لاتزال آمال دبا الحصن قائمة في المنافسة على الصعود، إذ يحتاج الفريق إلى الفوز على سيتي، مع خسارة حتا، وتعادل أو خسارة العروبة أمام مصفوت، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة ويخطف بطاقة الصعود.

صراع البقاء

تبدو المنافسة على البقاء الأكثر إثارة هذا الموسم، في ظل تساوي أربعة فِرَق برصيد 21 نقطة، هي: الاتفاق، ومجد، والجزيرة الحمراء، ومصفوت.

وتحمل مواجهة مصفوت أمام العروبة صعوبة كبيرة، نظراً إلى طموح العروبة في الصعود، بينما يصطدم مجد بحتا الساعي إلى حسم البطاقة الثانية، وتبدو مواجهتا الاتفاق أمام غلف يونايتد، والجزيرة الحمراء أمام الفجيرة، أقل تعقيداً نسبياً على الورق.