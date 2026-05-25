القايد يقود «الثقة للمعاقين» إلى لقب دوري «سلة الكراسي المتحركة»

أعرب البطل البارالمبي وصاحب أكثر من 130 ميدالية ملونة في ألعاب القوى العالمية القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، محمد القايد، عن سعادته بمشاركة فريق النادي في منافسات دوري كرة السلة للكراسي المتحركة، ومساهمته في قيادة الفريق لتحقيق لقب موسم 2025-2026.

وقال القايد لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بمشاركتي مع فريق السلة في النادي، فرغم مهامي الإدارية، بصفتي عضو مجلس إدارة والقائم بأعمال اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفنية، حرصت على الوجود في المباريات لتحفيز اللاعبين وإلهام الجيل الجديد، والتأكيد أن منصات التتويج لا تتحقق بالمجهود الفردي فقط، بل بالعمل الجماعي أيضاً».

وأضاف: «الإرادة التي صنعت إنجازاتي الفردية في الدورات البارالمبية وبطولات العالم، يمكن أن تصنع النجاح نفسه في الرياضات الجماعية، من خلال الالتزام والعمل الجاد والإصرار»، وتمكن نادي الثقة للمعاقين من التتويج بلقب الدوري، رغم خسارته في الجولة العاشرة والختامية أمام ضيفه نادي خورفكان للمعاقين بنتيجة (52-54)، بعد وقت إضافي أعقب التعادل (45-45)، إلا أن النتيجة لم تؤثر في تتويج «الثقة» باللقب.

وحسم «الثقة» الصدارة برصيد 15 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن نادي دبي لأصحاب الهمم الذي حل ثانياً برصيد 14 نقطة، فيما جاء خورفكان ثالثاً بـ13 نقطة، ثم نادي العين لأصحاب الهمم رابعاً بـ10 نقاط، ونادي عجمان لذوي الإعاقة خامساً بـ8 نقاط.

وأكد القايد أن هذا اللقب يمثل بداية مرحلة جديدة لإنجازات الفريق، مشدداً على أن نادي الثقة من أعرق أندية أصحاب الهمم في الدولة، ويمتلك سجلاً حافلاً في الألعاب الفردية والجماعية.

واختتم حديثه بالتأكيد على استمراره في دعم الفرق الرياضية بالنادي والمشاركة في ألعاب مختلفة، مع وعد بالعودة مع فريق السلة الموسم المقبل للدفاع عن اللقب.

وعقب نهاية المنافسات، قام رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، محمد فاضل الهامي، برفقة عدد من المسؤولين، بتتويج الفرق الفائزة، حيث نال نادي الثقة الميدالية الذهبية، ودبي لأصحاب الهمم الفضية، وخورفكان البرونزية.