صحيفة إسبانية: غوارديولا مرشح لتدريب منتخب الإمارات

كشفت صحيفة إسبانية عن مفاجأة مدوية حول مستقبل الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، بعد الإعلان عن رحيله عن النادي الإنجليزي عقب مسيرة تاريخية امتدت 10 سنوات، حقق خلالها نجاحات لافتة وهيمنة واضحة على كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن اسم غوارديولا دخل دائرة الاهتمام لدى اتحادات كروية بارزة عدة، من بينها اتحاد الكرة الإماراتي الذي يدرس إمكانية التعاقد مع المدرب الإسباني لقيادة مشروع المنتخب خلال المرحلة المقبلة، في ظل السعي لتطوير مستوى كرة القدم الإماراتية ورفع قدرتها التنافسية على الساحة الدولية.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن غوارديولا يحظى أيضاً باهتمام عدد من الاتحادات والأندية حول العالم، حيث ارتبط اسمه بمنتخبات في المنطقة العربية إلى جانب اهتمام من اتحادات أخرى، فضلاً عن متابعة من أندية أوروبية كبرى تبحث عن بداية مشروع جديد تحت قيادة مدرب يملك خبرة طويلة في البطولات الكبرى.

وبحسب ما كشفته مصادر إعلامية إسبانية، فإن رحيل غوارديولا عن مانشستر سيتي جاء ليطوي صفحة استثنائية امتدت لعقد كامل، تمكن خلالها من إعادة تشكيل هوية النادي الإنجليزي بشكل كامل، سواء من حيث أسلوب اللعب أو الشخصية التنافسية أو القدرة على السيطرة محلياً وأوروبياً، ليصبح الفريق أحد أقوى أندية العالم خلال تلك الفترة. وتشير التقارير إلى أن المدرب الإسباني غادر وهو يشعر بأنه حقق كل ما كان يطمح إليه داخل المشروع الرياضي في ملعب الاتحاد، بعد سنوات من العمل المتواصل والنجاحات المتراكمة.

وتؤكد المعطيات أن عودة غوارديولا إلى سوق التدريب فتحت باباً واسعاً من الاهتمام الدولي، حيث بدأت اتحادات كروية عدة وأندية كبرى في دراسة إمكانية التعاقد معه، مستفيدة من خبراته الطويلة في بناء المشاريع الرياضية وإعادة صياغة أسلوب اللعب داخل الفرق والمنتخبات.

وأكدت الصحيفة أن اتحاد الإمارات لكرة القدم يأتي ضمن أبرز الجهات التي تتحرك في هذا الاتجاه، إذ يدرس خيار التعاقد معه لقيادة مشروع المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، ضمن خطة تهدف إلى رفع مستوى المنافسة وتطوير الأداء على المستويين الآسيوي والدولي.

وفي السياق ذاته، يشير التقرير إلى أن هناك اهتماماً عربياً واسعاً بخدمات المدرب الإسباني، حيث يبرز اسم الاتحاد السعودي كأحد الأطراف التي تتابع وضعه عن قرب، مع وجود استعدادات مبدئية لتقديم عرض ضخم في حال قرر العودة إلى التدريب بشكل مباشر. وتفيد المعطيات بأن العرض المحتمل قد يصل إلى ما بين 80 و90 مليون يورو سنوياً شاملة الرواتب والحوافز.

في المقابل، لفتت إلى أن منتخب المغرب يواصل مراقبة تطورات الملف، حيث ترى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في غوارديولا خياراً قادراً على رفع سقف الطموحات وتعزيز مكانة المنتخب كقوة كروية عالمية.

وشددت على أنه لا يقتصر الاهتمام على المنتخبات العربية فقط، إذ تشير التقارير إلى أن منتخبات أوروبية أيضاً تتابع الوضع، مع بروز اسم منتخب إنجلترا كخيار محتمل في حال حدوث تغيير فني مستقبلي، نظراً لما يحظى به غوارديولا من احترام كبير داخل الكرة الإنجليزية.

وعلى مستوى الأندية، يبرز الدوري الإيطالي كوجهة محتملة، حيث يواصل كل من ميلان ويوفنتوس مراقبة موقف المدرب الإسباني، مع رغبة واضحة في بناء مشروع جديد يعتمد على مدرب من الطراز العالمي قادر على إعادة الفريقين إلى المنافسة الأوروبية.

وفي المقابل، تؤكد الصحيفة الإسبانية أن غوارديولا لا يتعجل العودة إلى التدريب، إذ يميل في الوقت الحالي إلى أخذ فترة راحة تمتد لعام كامل بعيداً عن الضغوط اليومية، بعد عقد كامل من العمل المكثف في مانشستر سيتي، حيث يرغب في استعادة التوازن الذهني والبدني قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة.

