غوارديولا مرشح لتدريب منتخب الإمارات

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن مفاجأة مدوية حول مستقبل الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني السابق لـمانشستر سيتي، بعد الإعلان عن رحيله عن النادي الإنجليزي عقب مسيرة تاريخية امتدت لعشر سنوات، حقق خلالها نجاحات لافتة وهيمنة واضحة على كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن اسم غوارديولا دخل دائرة الاهتمام لدى عدة اتحادات كروية بارزة، من بينها اتحاد الكرة الإماراتي الذي يدرس إمكانية التعاقد مع المدرب الإسباني لقيادة مشروع المنتخب خلال المرحلة المقبلة، في ظل السعي لتطوير مستوى كرة القدم الإماراتية ورفع قدرتها التنافسية على الساحة الدولية.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن غوارديولا يحظى أيضًا باهتمام عدد من الاتحادات والأندية حول العالم، حيث ارتبط اسمه بمنتخبات في المنطقة العربية إلى جانب اهتمام من اتحادات أخرى، فضلًا عن متابعة من أندية أوروبية كبرى تبحث عن بداية مشروع جديد تحت قيادة مدرب يملك خبرة طويلة في البطولات الكبرى.

وأكدت الصحيفة أن اتحاد الإمارات لكرة القدم يأتي ضمن أبرز الجهات التي تتحرك في هذا الاتجاه، إذ يدرس خيار التعاقد معه لقيادة مشروع المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، ضمن خطة تهدف إلى رفع مستوى المنافسة وتطوير الأداء على المستويين الآسيوي والدولي.