سيف بن زايد يتوج العين بالكأس.. «الثنائية» في دار الزين

توّج الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فريق العين، بطلاً لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، للمرة الثامنة في تاريخ النادي، بعد فوز «الزعيم» على الجزيرة 4-1 في المباراة النهائية، أمس، على استاد محمد بن زايد، ليُكمل موسماً استثنائياً أنهاه بالسيطرة على أبرز بطولتين (الدوري والكأس).

حضر مراسم التتويج الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وعضو مجلس إدارة نادي العين الرياضي محمد إبراهيم المحمود.

وسجل أهداف العين النجم المغربي سفيان رحيمي في الدقيقتين (15 و20)، وعبدالكريم تراوري (44)، وإريك مينيزيس (90+4)، فيما أحرز هدف الجزيرة نبيل فقير (11).

من جهته، أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن فريقه استحق التتويج بلقب الكأس بعد الأداء الذي قدمه أمام الجزيرة، وقال في تصريحات إعلامية بعد المباراة: «إن لاعبي العين تعاملوا بصورة مثالية مع مجريات المباراة، ونجحوا في فرض أفضليتهم رغم البداية الصعبة».

وأضاف: «الهدف الذي دخل مرمانا جاء من كرة ثابتة ومن دون فرص حقيقية سبقت ذلك، لكن الأهم بالنسبة لنا كان ردة الفعل السريعة من اللاعبين».

وأوضح أن «الفريق أظهر شخصية قوية بعد التأخر في النتيجة، ونجح في العودة سريعاً عبر تسجيل هدف التعادل، ثم واصل اللاعبون الضغط والتركيز حتى تسجيل الهدف الثاني». وتابع: «العين كان الطرف الأفضل في المباراة من حيث التنظيم وصناعة الفرص والسيطرة على مجريات اللعب خلال أغلب الفترات».

وأكمل مدرب العين: «اللاعبون تعاملوا بذكاء مع تفاصيل اللقاء، خصوصاً في الشوط الثاني، وكنا ندرك أن المنافس سيحاول العودة والضغط بشكل أكبر، لذلك كان من المهم الحفاظ على التوازن الدفاعي واستغلال المساحات في الهجمات المرتدة، وهو ما نجحنا فيه بصورة جيدة».

وأشاد إيفيتش بالأداء الجماعي للفريق، مؤكداً أن روح اللاعبين كانت العامل الأبرز وراء تحقيق الثنائية هذا الموسم، وقال: «أنا فخور جداً بما قدمه اللاعبون طوال الموسم، ليس فقط في هذه المباراة، بل في جميع البطولات. الفريق أظهر شخصية البطل واستحق التتويج».

كما خص مدرب العين جماهير ناديه بإشادة كبيرة، قائلاً: «جماهير العين كانت مذهلة كعادتها. لقد منحت اللاعبين طاقة إضافية طوال المباراة، وأنا فخور جداً بهذا الدعم الرائع، وأشكرهم على وقوفهم خلف الفريق في كل الظروف، كما أشكر إدارة النادي على الدعم الكبير الذي قدمته لي وللاعبين طوال الموسم».

وختم إيفيتش: «هذه اللحظات صنعت من أجل الجماهير، وأتمنى لهم الاستمتاع بالاحتفال بكأس رئيس الدولة، لأنهم يستحقون الفرح بعد هذا الموسم الكبير».

إريك: التتويج بالكأس «نتيجة طبيعية»

قال لاعب العين، إريك جورجينيس، إن فريقه أظهر شخصية قوية خلال المباراة النهائية، مؤكداً أن التتويج بلقب كأس رئيس الدولة جاء نتيجة طبيعية لما قدمه اللاعبون من أداء وروح قتالية داخل الملعب.

وأضاف، في تصريحات عقب الفوز على الجزيرة: «أثبتنا الكثير من الأمور الإيجابية خلال المباراة، والأهم بالنسبة لنا كان إظهار الشخصية الحقيقية للفريق في مواجهة ظروف صعبة داخل اللقاء. عندما تُظهر شخصيتك وتتمسك بأسلوبك وثقتك، فإن التتويج يكون نتيجة طبيعية للعمل الذي تقوم به».

وأشار إلى أن سيناريو المباراة لم يكن متوقعاً، خصوصاً بعد تأخر الفريق بهدف مبكر، قائلاً: «بصراحة لم نكن نتوقع أن تسير المباراة بهذا الشكل، خصوصاً بعد تقدم المنافس بهدف أول».

وتابع: «رغم التأخر في النتيجة حافظ فريقنا على هدوئه وثقته، ونجحنا في الرد سريعاً وإظهار ردة فعل قوية. الجميع داخل الملعب كان يؤمن بقدرتنا على العودة وتحقيق الفوز».