فابريزيو رومانو: إنييستا مدرباً لغلف يونايتد

قال الصحافي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، إن النجم الإسباني أندريس إنييستا سيبدأ مسيرته في عالم التدريب مع نادي "غلف يونايتد" الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى.

وأضاف رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أن كل التفاصيل بين النجم الإسباني وإدارة النادي قد حُسمت بالفعل وتم الاتفاق على البنود كافة، ولم يتبقَّ سوى التوقيع على العقود للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.