66 ميدالية حصيلة بعثة الإمارات في «الألعاب الخليجية»

اختتمت بعثة الإمارات مشاركتها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026» برصيد بلغ 66 ميدالية ملونة، بواقع 13 ميدالية ذهبية، و19 ميدالية فضية، و34 ميدالية برونزية.

ووفق جدول الترتيب العام للميداليات الصادر عن اللجنة المنظمة للدورة، جاءت الإمارات في المركز الخامس، خلف قطر المتصدرة بـ133 ميدالية، ثم السعودية بـ81 ميدالية، والبحرين بـ62 ميدالية، والكويت بـ60 ميدالية، فيما حلت سلطنة عمان في المركز السادس بـ29 ميدالية.

وشهدت الدورة حضوراً مميزاً لأبطال الإمارات في العديد من الألعاب، أبرزها القوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، والسنوكر، والبلياردو، والفروسية، إلى جانب التايكواندو والكاراتيه والمبارزة والملاكمة والبادل تنس والبولينغ وتنس الطاولة والسباحة، حيث نجح اللاعبون واللاعبات في تحقيق نتائج متنوعة في معظم المسابقات بالدورة.

5 ميداليات

وفي اليوم الختامي للدورة، حقق منتخب الإمارات للكاراتيه خمس ميداليات برونزية في منافسات الكوميتيه، عبر إبراهيم أحمد في وزن تحت 60 كغم، وراشد الصريدي في وزن تحت 67 كغم، وعلي ناصر في وزن تحت 75 كغم، وعلي آل علي في وزن تحت 84 كغم، وسيف القايدي في وزن فوق 84 كغم.

ثاني أفضل مشاركة

وأقيمت الدورة بالفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، بمشاركة ست دول خليجية، فيما مثّل الإمارات 164 رياضياً ورياضية بواقع 115 لاعباً و49 لاعبة، خاضوا منافسات 17 رياضة فردية وجماعية.

وتعد مشاركة الإمارات في الدوحة 2026 ثاني أفضل مشاركة في تاريخ الدولة بدورات الألعاب الخليجية من حيث إجمالي عدد الميداليات، بعد نسخة الدمام 2015 التي شهدت 73 ميدالية ملونة، فيما سبق للإمارات تحقيق 50 ميدالية في نسخة الكويت 2022، و26 ميدالية في النسخة الأولى التي أقيمت في البحرين عام 2011.