دوري «سلة الكراسي» يختتم اليوم

تُختتم اليوم منافسات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة «5×5» للموسم الرياضي 2025-2026، بإقامة مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من البطولة التي تنظمها اللجنة البارالمبية الوطنية.

وتستضيف صالة نادي الثقة للمعاقين مباريات الجولة الختامية، حيث يلتقي نادي العين لأصحاب الهمم مع نادي عجمان لذوي الإعاقة في المباراة الأولى، فيما تجمع المباراة الثانية نادي الثقة للمعاقين مع نادي خورفكان للمعاقين، في مواجهة مرتقبة ينتظر أن تشهد حضوراً جماهيرياً ومنافسة قوية بين الفريقين.

وشهد الموسم الحالي تنافساً لافتاً بين الأندية المشاركة، عكس التطور الكبير الذي تشهده كرة السلة على الكراسي المتحركة في الدولة، سواء على مستوى الأداء الفني أو الجاهزية البدنية والروح التنافسية العالية بين اللاعبين.

ويدخل نادي الثقة للمعاقين الجولة الأخيرة متصدراً جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، متساوياً مع نادي دبي لأصحاب الهمم صاحب المركز الثاني، فيما يحتل نادي خورفكان للمعاقين المركز الثالث برصيد 11 نقطة، يليه نادي العين لأصحاب الهمم برصيد ثماني نقاط، بينما يأتي نادي عجمان لذوي الإعاقة في المركز الخامس برصيد سبع نقاط.