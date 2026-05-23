فريق دبي للسلة يقترب من النهائي «الأدرياتيكي»

اقترب فريق دبي لكرة السلة خطوة إضافية من بلوغ نهائي الدوري الأدرياتيكي، بعد فوزه على فريق بودوتشنوست فولي بنتيجة 104-90 في المباراة الأولى من نصف نهائي البطولة، التي أقيمت في مدينة زينيتسا في البوسنة والهرسك.

وقدم فريق دبي لكرة السلة خارج أرضه أداءً قوياً ومتكاملاً منحه التقدم بنتيجة 1-صفر في السلسلة التي تُقام بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، ليواصل بذلك موسمه التاريخي الثاني في الدوري الأدرياتيكي.

وفرض فريق دبي سيطرته على مجريات المباراة مبكراً، بعد شوط أول استثنائي على المستويين الهجومي والدفاعي، حيث دخل الاستراحة متقدماً بنتيجة 59-36، في واحدة من أكثر مبارياته تكاملاً هذا الموسم.

وتألق دزانان موسى بتسجيله 22 نقطة، فيما أضاف ماكينلي رايت 18 نقطة. كما لعب برونو كابوكولو دوراً محورياً خلال الربع الثاني، بعدما سجل 11 نقطة متتالية، أسهمت في توسيع الفارق إلى أكثر من 20 نقطة.

وسيتوجه فريق دبي لكرة السلة الآن إلى مدينة بودغوريتسا في مونتينيغرو لخوض المباراة الثانية بعد غد الإثنين، حيث سيكون أمام الفريق فرصة حسم بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الأدرياتيكي.