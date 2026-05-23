جياد الإمارات تطارد لقب «2000 غينيز» الإيرلندي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية، عصر اليوم، إلى مضمار «ذا كرا» العريق في إيرلندا، حيث ينطلق سباق «2000 غينيز» الإيرلندي، المخصص للمهور من عمر ثلاث سنوات، والمصنف ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1600 متر عشبي.

وتتطلع جياد الإمارات لإحراز اللقب العاشر تاريخياً في البطولة الكلاسيكية العريقة التي تعود انطلاقتها إلى عام 1921، وذلك من خلال مشاركة ثلاثة خيول.

ويدفع فريق «غودولفين» العالمي باثنين من خيرة مهور مسافة الميل، بطموح إهداء الشعار «الأزرق الملكي» اللقب الرابع تاريخياً، حيث يسرج المدرب شارلي آبلبي كلاً من المهرين «ديستانت ستورم» و«باسيفيك أفينيو» اللذين يتطلعان لانتصارهما الأول على صعيد سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد محاولتين سابقتين لـ«ديستانت ستورم» على صعيد هذه الفئة، جاءت آخرتهما مطلع الشهر الجاري بحلوله ثالثاً في سباق «2000 غينيز» الإنجليزي الذي جرى على مضمار «نيوماركت».

بدوره، استهل «باسيفيك أفينيو» مطلع الشهر موسمه بعمر الثلاث سنوات، بخوضه تجربة على مسافة الميل نفسها، حل فيها وصيفاً في سباق «جون دنلوب ستيكس» الذي جرى على مضمار «غودوود» البريطاني.

ويرتقي الممثل الثالث لجياد الإمارات، المهر «ألب أرسلان»، لمالكه محمد سعيد الشحي، إلى مسافة 1600 متر، بعد أن حقق تحت إشراف مدربه كي أر بورك، إنجازات لافتة على مسافات أقل، أبرزها تتويجه منتصف الشهر الماضي بلقب سباق «غرينهام ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3»، وجرى على مضمار «نيوبري» البريطاني لمسافة 1400 متر عشبي. ويواجه ممثلو الإمارات في «2000 غينيز» الإيرلندي تحدي 10 من أقوى المهور على الساحة الدولية، يبرز منها بطل سباق «بريدز كب جوفينايل تيرف» للموسم الماضي، المهر البريطاني «غاشتاد»، بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أيدن أوبراين. يذكر أن اللقب التاريخي الأول لجياد الإمارات في سباق «2000 غينيز» الإيرلندي يعود إلى عام 1983، مع المهر «وصل» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فيما يعود اللقب الأخير إلى نسخة عام 2022 مع المهر «نيتيف ترايل» بشعار فريق «غودولفين».