بينها 25 مواجهة للعين.. 39 حكماً أجنبياً أداروا 51 مباراة في دوري المحترفين

قاد 39 حكماً أجنبياً 51 مباراة من أصل 182 شهدها دوري الإمارات للمحترفين للموسم الكروي 2025-2026، بكلفة إجمالية بلغت ثمانية ملايين و670 ألف درهم، علماً بأن اتحاد كرة القدم كان قد أعلن رسمياً أن كلفة استقطاب طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الواحدة تبلغ 170 ألف درهم.

ويُعد هذا الموسم هو الخامس على التوالي الذي تسجل فيه الصافرة الأجنبية حضورها في الملاعب الإماراتية، بعدما ظهرت للمرة الأولى تاريخياً في الجولة السابعة من موسم 2021-2022 خلال مباراة شباب الأهلي والجزيرة، التي أدارها آنذاك الحكم الدولي التركي المعتزل جونيت شاكير.

العين.. الشريك الأكبر للصافرة الأجنبية

ووفق الرصد الإحصائي لـ«الإمارات اليوم»، ظهر أن الحكام الأجانب كانوا الأكثر حضوراً في المباريات التي كان نادي العين طرفاً فيها، بواقع 25 مباراة من أصل 26 خاضها «الزعيم» في المسابقة خلال الموسم المنصرم، أي أن جميع مبارياته شهدت تعيين طواقم خارجية، باستثناء مواجهة واحدة فقط أمام البطائح في الجولة الأولى، التي قادها طاقم تحكيم محلي بقيادة الدولي عمر آل علي.

ونجح العين في حسم لقب بطولة الدوري للمرة الـ15 في تاريخه بعد اعتلائه الصدارة برصيد 68 نقطة، في حين حل شباب الأهلي وصيفاً برصيد 58 نقطة.

أوموت ميلر في الصدارة

وعلى صعيد الحكام الأكثر ظهوراً، تصدر التركي هليل أوموت ميلر المشهد بإدارته أربع مباريات (دبا مع العين، والوصل مع الشارقة، والوصل مع الوحدة، والجزيرة مع الوصل). وفي المرتبة الثانية جاء تسعة حكام، أدار كل منهم مباراتين، وهم: من البرازيل: ويلتون سامبايو ورامون أباتي. ومن الأرجنتين: فاكوندو تيلو. ومن ألمانيا: فيليكس تسفاير. ومن فرنسا: كليمان توربان. ومن كوريا الجنوبية: كيم جونغ وكيم مانينغ. ومن سلوفاكيا: إيفان كروزلياك. ومن المكسيك: سيزار راموس.

توزيع المواجهات والأطقم

توزعت بقية المباريات على مدارس تحكيمية متنوعة، قاد فيها حكام النخبة مواجهات قوية، حيث أدار البرازيلي رافائيل كلاوس قمة (شباب الأهلي مع الشارقة)، والأرجنتينيان داريو هيريرا (العين مع كلباء) ويائيل فالكون (الشارقة مع شباب الأهلي).

ومن ألمانيا قاد سفين يابلونسكي (بني ياس مع العين)، والفرنسي فرانسوا ليتكسييه (الوصل مع الجزيرة). أما المدرسة الروسية فظهرت عبر الثلاثي: سيرغي كاراسيف (النصر مع الوصل)، وسيرغي إيفانوف (العين مع الوصل)، وكيريل ليفنيكوف (العين مع عجمان).

وشهدت اللقاءات حضوراً هولندياً عبر سيردار غوزبيوك (الجزيرة مع الوحدة)، وداني ماكيلي (النصر مع العين).

وفي جولة الحسم (الـ26 والأخيرة)، أدار السلوفيني رادي أوبرنيوفيتش مواجهة (العين مع دبا).

قائمة حكام «المباراة الواحدة»

أدار مباراة واحدة كل من الحكام: إسبن إسكوس (النرويج)، إيلجيز تانتاشيف (أوزبكستان)، إيفان بارتون (السلفادور)، محمد تقي (سنغافورة)، أدهم مخادمة (الأردن)، أندريس ماتونتي (الأوروغواي)، خيسوس خيل مانزانو (إسبانيا)، إستفان كوفاتش (رومانيا)، عرفان بيليتو (البوسنة)، إريك لامبيرت شيلتس (بلجيكا)، كريستيان غاراي (تشيلي)، خيسوس فالينزويلا (فنزويلا)، ماريو إسكوبار (غواتيمالا)، شون إيفانز (أستراليا)، نيكولا دابانوفيتش (الجبل الأسود)، إيغور باجاك (كرواتيا)، لورنس فيسر (بلجيكا)، وسلافكو فينتشيتش (سلوفينيا).

مؤشرات مالية وإحصائية

■ عدد المباريات الإجمالي: 182 مباراة في الدوري.

■ الصافرة الأجنبية: أدارت 51 مباراة (بنسبة تقارب 28% من إجمالي مباريات الموسم).

■ عدد الحكام الأجانب: 39 حكماً قادوا هذه المواجهات.

■ الكلفة المالية الإجمالية: 8 ملايين و670 ألف درهم (بواقع 170 ألف درهم لطاقم التحكيم في المباراة الواحدة).

■ استمرارية التجربة: هذا هو الموسم الخامس على التوالي لوجود الحكم الأجنبي، منذ الظهور الأول للتركي جونيت شاكير في موسم 2021-2022 (مباراة شباب الأهلي والجزيرة).