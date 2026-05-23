صراع «البطاقة الثانية» يشعل قمة الدرجة الأولى

تنطلق عند الساعة السادسة و10 دقائق من مساء اليوم منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة سبع مباريات مهمة ومصيرية، ترسم ملامح البطل والفرق الصاعدة والهابطة، حيث يلتقي يونايتد مع الاتفاق، ومصفوت مع العربي، وغلف يونايتد مع العروبة، ودبا الحصن مع الذيد، وحتا مع سيتي، والفجيرة مع مجد، والإمارات مع الحمرية.

يونايتد وعقدة اللقب التاريخي

تتجه الأنظار صوب مواجهة المتصدر فريق يونايتد (57 نقطة) الذي ضمن الصعود إلى المحترفين، ويستضيف على ملعبه فريق الاتفاق (20 نقطة)، إذ يدخل أصحاب الأرض اللقاء بشعار «الفوز ولا بديل عنه» لحسم لقب دوري الدرجة الأولى رسمياً، وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للنادي. في المقابل، لن تكون مهمة المتصدر سهلة أمام الاتفاق الذي يدخل المباراة متمسكاً بخيار عدم الخسارة، بحثاً عن نقطة تعزز حظوظه في البقاء وتجنب الهبوط.

حتا عينه على الصعود

وعلى ملعبه وأمام جماهيره، يخوض حتا وصيف الترتيب (53 نقطة) مواجهة مرتقبة أمام فريق سيتي (23 نقطة)، يتطلع من خلالها «الإعصار» إلى النقاط الثلاث للاقتراب خطوة واسعة نحو دوري المحترفين، أو حسم الصعود رسمياً في حال خدمته نتائج الملاعب الأخرى، بينما يطمح سيتي إلى الخروج بنتيجة إيجابية تؤمّن موقفه في منطقة الأمان.

العروبة والفرصة الأخيرة

وفي مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يحل العروبة الثالث (51 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على غلف يونايتد (25 نقطة)، في مباراة يحتاج فيها العروبة إلى تحقيق الفوز فقط، مع انتظار تعثر منافسيه المباشرين لإنعاش آماله في انتزاع بطاقة التأهل الثانية، في حين يدخل غلف يونايتد اللقاء بأريحية تامة، بعد أن ضمن بقاءه رسمياً في المسابقة.

دبا الحصن والذيد.. قمة التمسك بالأمل

وتبرز مواجهة دبا الحصن (50 نقطة) مع ضيفه الذيد (48 نقطة) كواحدة من أقوى مباريات الجولة، كونها تمثل الفرصة الأخيرة لكلا الفريقين للإبقاء على حظوظهما في صراع الصعود، إذ يرفع الطرفان شعار الفوز مع ترقب هدايا المنافسين من الملاعب الأخرى.

حسابات البقاء والمراكز الشرفية

وفي بقية المباريات، يلتقي مصفوت (18 نقطة) الباحث عن طوق النجاة من الهبوط مع العربي (50 نقطة) الساعي لإنهاء الموسم في مركز متقدم، كما يلتقي الإمارات (39 نقطة) مع الحمرية (32 نقطة) في مواجهة لتحسين المراكز، بينما يستضيف الفجيرة فريق مجد في لقاء مصيري للضيوف من أجل التمسك بأمل البقاء في دوري الأولى.