إريك: تتويج العين بالكأس «نتيجة طبيعية» لروح اللاعبين القتالية

قال لاعب العين، إريك جورجينس، إن فريقه أظهر شخصية قوية في المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، بعد الفوز العريض على الجزيرة 4-1، اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد.

وقال في تصريحات صحافية: "إن التتويج بلقب كأس رئيس الدولة جاء نتيجة طبيعية لما قدمه اللاعبون من أداء وروح قتالية داخل الملعب".

وأضاف، في تصريحات عقب الفوز على الجزيرة: «أثبتنا الكثير من الأمور الإيجابية خلال المباراة، والأهم بالنسبة لنا كان إظهار الشخصية الحقيقية للفريق في مواجهة ظروف صعبة داخل اللقاء. عندما تُظهر شخصيتك وتتمسك بأسلوبك وثقتك، فإن التتويج يكون نتيجة طبيعية للعمل الذي تقوم به».

وأشار إلى أن سيناريو المباراة لم يكن متوقعاً، خصوصاً بعد تأخر الفريق بهدف مبكر، قائلاً: «بصراحة، لم نكن نتوقع أن تسير المباراة بهذا الشكل، خصوصاً بعد تقدم المنافس بهدف أول».

وتابع: «رغم التأخر في النتيجة، حافظ فريقنا على هدوئه وثقته، ونجحنا في الرد سريعاً وإظهار ردة فعل قوية. الجميع داخل الملعب كان يؤمن بقدرتنا على العودة وتحقيق الفوز».