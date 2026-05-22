إيفيتش: الأفضل فاز بـ«الكأس».. والعين تعامل بذكاء مع تفاصيل النهائي

أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن "الزعيم" استحق التتويج بلقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخ النادي، بعد الفوز العريض على الجزيرة 4-1، في المباراة النهائية، اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد، ليُكمل النادي موسماً استثنائياً أنهاه بالسيطرة على أبرز بطولتين «دوري المحترفين والكأس».

وقال إيفيتش في تصريحات صحافية بعد المباراة: «إن لاعبي العين تعاملوا بصورة مثالية مع مجريات المباراة ونجحوا في فرض أفضليتهم رغم البداية الصعبة».

وأضاف: «الهدف الذي دخل مرمانا جاء من كرة ثابتة ومن دون فرص حقيقية سبقت ذلك، لكن الأهم بالنسبة لنا كان ردة الفعل السريعة من اللاعبين».

وأوضح أن «الفريق أظهر شخصية قوية بعد التأخر في النتيجة، ونجح في العودة سريعاً عبر تسجيل هدف التعادل، ثم واصل اللاعبون الضغط والتركيز حتى تسجيل الهدف الثاني».

وتابع: «العين كان الطرف الأفضل في المباراة من حيث التنظيم وصناعة الفرص والسيطرة على مجريات اللعب خلال أغلب الفترات».

وأكمل مدرب العين: «اللاعبون تعاملوا بذكاء مع تفاصيل اللقاء، خصوصاً في الشوط الثاني، وكنا ندرك أن المنافس سيحاول العودة والضغط بشكل أكبر، لذلك كان من المهم الحفاظ على التوازن الدفاعي واستغلال المساحات في الهجمات المرتدة، وهو ما نجحنا فيه بصورة جيدة».

وأشاد إيفيتش بالأداء الجماعي للفريق، مؤكداً أن روح اللاعبين كانت العامل الأبرز وراء تحقيق الثنائية هذا الموسم، وقال: «أنا فخور جداً بما قدمه اللاعبون طوال الموسم، ليس فقط في هذه المباراة، بل في جميع البطولات، الفريق أظهر شخصية البطل واستحق التتويج».

كما خص مدرب العين جماهير ناديه بإشادة كبيرة، قائلاً: «جماهير العين كانت مذهلة كعادتها، لقد منحت اللاعبين طاقة إضافية طوال المباراة، وأنا فخور جداً بهذا الدعم الرائع، وأشكرهم على وقوفهم خلف الفريق في كل الظروف، كما أشكر إدارة النادي على الدعم الكبير الذي قدمته لي وللاعبين طوال الموسم».

وختم إيفيتش: «هذه اللحظات صنعت من أجل الجماهير، وأتمنى لهم الاستمتاع بالاحتفال بكأس رئيس الدولة، لأنهم يستحقون الفرح بعد هذا الموسم الكبير».