بعد الدوري.. "الكأس يملأ العين"

جمع العين بين ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، بعدما تُوّج بلقب الكأس للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه على الجزيرة 4-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد، ليُكمل موسماً استثنائياً أنهاه بالسيطرة على أبرز بطولتين محليتين.

وجاءت المباراة النهائية سريعة ومثيرة منذ دقائقها الأولى، من دون فترات جس نبض، إذ بادر العين بتهديد مبكر عبر لابا كودجو، الذي سدد كرة تصدى لها الحارس علي خصيف وأبعدها إلى ركلة ركنية (5).

ورد الجزيرة سريعاً عبر نبيل فقير، الذي استغل ركلة ثابتة سددها في القائم قبل أن ترتطم بالحارس خالد عيسى وتسكن الشباك (11).

ولم ينتظر العين طويلاً للعودة في النتيجة، بعدما استغل سفيان رحيمي خطأً دفاعياً، لينطلق من منتصف الملعب وينفرد بالمرمى قبل أن ينجح في تسجيل هدف التعادل (15).

وعاد رحيمي ليمنح فريقه الأفضلية مجدداً، مستفيداً من خطأ دفاعي آخر، إذ قاد هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة في المرمى (20).

وكاد العين أن يعزز تقدمه بهدف ثالث، لولا تدخل المدافع خليفة الحمادي، الذي أبعد تسديدة كايو من على خط المرمى، محافظاً على آمال الجزيرة في العودة إلى اللقاء (29).

ومن هجمة أخرى، تمكن عبد الكريم تراوري من توسيع الفارق، بعد كرة قطعها من أمام نبيل فقير، قبل أن يطلق تسديدة قوية لمست يد علي خصيف وعانقت الشباك.

وحاول الجزيرة تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ونجح سيمون بانزا في هز الشباك بضربة رأس، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وشهد الشوط الثاني أفضلية نسبية لفريق الجزيرة على صعيد الاستحواذ ومحاولات الوصول إلى المرمى، غير أن الفريق اصطدم بتنظيم دفاعي محكم من جانب العين، الذي نجح في إغلاق جميع المساحات أمام مرمى خالد عيسى، محافظاً على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وفي المقابل، كاد البديل حسين رحيمي أن يعزز النتيجة بهدف رابع للعين، بعدما قاد هجمة مرتدة مميزة، راوغ خلالها أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة بمحاذاة القائم.

وأحرز البديل إريك مينيزيس الهدف الرابع للعين بعد كرة طويلة أرسلها خالد عيسى إلى بلاسيوس، والذي بدوره عكسها كرة مثالية على رأسه لم يجد صعوبة في تحويلها إلى داخل المرمى "90+4".