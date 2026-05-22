"كاميرا الحكم المباشرة" تظهر للمرة الأولى في نهائي الكأس بين العين والجزيرة

تشهد مباراة نهائي كأس رئيس الدولة، بين فريقي الجزيرة والعين، اليوم الجمعة (الساعة 19:45) استخدام اتحاد الإمارات لكرة القدم لأحدث تقنيات التحكيم، وذلك عبر الظهور المباشر لـ«كاميرا الحكم» لأول مرة، بعد أن كان استخدامها في السابق يقتصر على الإعادات فقط.

كما شهدت المباراة استخدام كاميرا خط المرمى، ونظام التسلل شبه الآلي، ونظام التبديلات الإلكتروني، إلى جانب تطبيق نظام الإعلان المباشر عن قرارات الحكم عبر مكبرات الصوت داخل الملعب.

وقاد المباراة طاقم تحكيم برازيلي بقيادة الحكم الدولي رافائيل كلاوس، الذي سبق له المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2022.

من جانبه، أكد الحكم الدولي السابق وخبير التحكيم عبد الله العاجل أن اتحاد الكرة استخدم تقنيات حديثة ومتطورة، خاصة على صعيد التحكيم، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة تساعد الحكم على إدارة المباراة بصورة أكثر دقة واحترافية.

وأوضح العاجل، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «كاميرا الحكم» تكشف زاوية الرؤية وتحركات الحكم داخل الملعب بوضوح، وتمنح القرارات التحكيمية شفافية ومصداقية أكبر، كما تُظهر طريقة تعامل الحكم مع اللاعبين أثناء المباراة. وأضاف أن نظام التسلل شبه الآلي يمنح الحكم سرعة ودقة أكبر في اتخاذ القرار.

وأشار العاجل إلى أن المباراة شهدت أيضاً، ولأول مرة، تطبيق نظام الإعلان المباشر عن قرارات الحكم مع شرح أسبابها، لافتاً إلى أن كاميرا خط المرمى لا تقتصر فقط على تحديد عبور الكرة للخط، بل تساعد أيضاً في رصد جميع الحالات والمخالفات داخل منطقة الجزاء بدقة عالية، ما يسهم في اتخاذ القرار الصحيح.