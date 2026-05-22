ماذا قال الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس قبل نهائي الكأس بين الجزيرة والعين؟

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم برازيلي بقيادة الحكم الدولي رافائيل كلاوس لإدارة نهائي كأس رئيس الدولة، المقرر اليوم الجمعة بين فريقي الجزيرة والعين على استاد استاد محمد بن زايد.

وأكد كلاوس، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أنه سعيد جداً بدعوته لإدارة النهائي الكبير بين الجزيرة والعين، مشيراً إلى أن الرسالة التي يود إيصالها إلى جميع المشاركين والجماهير هي أنهم سيكونون على موعد مع عرض كروي رائع.

وأشار حكم اللقاء إلى أن "الأبطال الحقيقيين في المباراة يجب أن يكونوا اللاعبون، مشدداً على أهمية تقديم أفضل ما لديهم داخل أرضية الملعب".

وكشف كلاوس أن "التقنيات الحديثة ستكون حاضرة في المباراة لتعزيز الشفافية في كرة القدم، مثل كاميرا الحكم، وخط المرمى، والتسلل شبه الآلي". كما أوضح أن طاقم التحكيم وصل إلى الدولة قبل يومين للدخول في معسكر تدريبي ومناقشة مختلف الحالات التحكيمية المحتملة خلال المباراة.

ولفت الحكم البرازيلي إلى أن "طاقم التحكيم يحظى بدعم كبير من اتحاد الكرة وعلى أعلى المستويات"، مؤكداً أن "هذا الدعم سيدفعهم لتقديم أفضل أداء ممكن خلال النهائي".