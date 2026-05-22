استقالة مدير فريق دبا جمعة العبدولي

أعلن مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا، جمعة العبدولي، أنه تقدم باستقالته من منصبه إلى إدارة النادي بهدف إفساح المجال للشباب خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى اعتزازه الكبير بخدمة ناديه دبا، ومؤكداً في الوقت ذاته ثقته الكبيرة بقدرة الفريق وإدارة النادي على العودة سريعاً إلى دوري المحترفين.

وأوضح جمعة العبدولي لـ«الإمارات اليوم» أنه عاشق لكرة القدم ولناديه دبا، لكن الوقت حان لمنح الفرصة للوجوه والكوادر الشابة في النادي لأخذ دورها وفرصتها، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه الشديد على خدمة النادي وكرة الإمارات من أي موقع.

وتقدم جمعة العبدولي بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الظنحاني، على منحه فرصة خدمة النادي خلال الفترة الماضية، كما تقدم بجزيل الشكر إلى جماهير النادي، متمنياً التوفيق والسداد للفريق وللنادي خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد جمعة العبدولي أحد الكفاءات والكوادر الإدارية المميزة، كونه يملك خبرة وتجربة طويلة في العمل الإداري، إذ عمل كذلك في العديد من المناصب الإدارية في اتحاد الكرة، من بينها عضوية لجنة المسابقات في الاتحاد.