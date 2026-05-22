علي خصيف: المباراة بحاجة إلى تركيز أكبر وأخطاء أقل

قال حارس مرمى الجزيرة، علي خصيف، إن المباراة ستقام على استاد محمد بن زايد، وهو ملعب اعتاد عليه الجزيرة وجماهيره، لكن في الوقت نفسه تختلف المباريات النهائية تماماً عن أي مواجهة أخرى، سواء من ناحية الأجواء أو التفاصيل أو طريقة اللعب.

وأوضح: «مثل هذه المباريات تحتاج إلى تركيز أكبر، وتقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى، خصوصاً أن المواجهات المتكافئة تُحسم في الأغلب بالتفاصيل الصغيرة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق وأن يخرج النهائي بصورة تليق بهذا الحدث الكبير».

وأكمل: «التوتر موجود، لكنه سيخف تدريجياً مع مرور الوقت، وبحكم أنني قائد للفريق وأمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، أستطيع إيصال الرسالة، وتخفيف الضغط على اللاعبين، بأن يلعبوا ويستمتعوا بالمباراة والجماهير، فهذه مباراة نهائية، ويجب أن تستمتعوا بالأجواء، وتظهروا إمكاناتكم».