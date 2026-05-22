إيفيتش: العين سيفعل كل ما يلزم للعودة بالكأس

أكّد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن «الزعيم» سيقاتل من أجل الفوز على الجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، مشدداً على أن هدف الفريق تحقيق الثنائية، بعدما تُوِّج بلقب دوري المحترفين.

وقال إيفيتش في مؤتمر صحافي: «فخور جداً بلاعبي فريقي، لأنهم فهموا طريقة اللعب التي نريدها، وهم يتطورون يوماً بعد يوم، ويدركون ما هو مهم جداً، ويثبتون لأنفسهم أنهم قادرون على أن يصبحوا أفضل، والأمر ليس سهلاً، لكننا وصلنا الآن إلى مرحلة تحسين التفاصيل الصغيرة ومعالجتها».

وأضاف: «هذه البطولة تعني لنا الكثير، ونحن هنا من أجل القتال على هذا اللقب، جئنا لنقدم أقصى ما لدينا، ونبذل 100% وربما أكثر قليلاً، ونفعل كل ما يلزم من أجل الفوز بالمباراة والعودة بالكأس».