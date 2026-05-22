«الكأس» يُغري العين بـ «الثنائية».. والجزيرة في مهمة إنقاذ الموسم

سيكون استاد محمد بن زايد، في الساعة 7:40 مساء اليوم، مسرحاً للفصل الأخير من الموسم الكروي المحلي، حين يلتقي الجزيرة والعين في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، في مواجهة «كلاسيكو أبوظبي» بين طموح إنقاذ الموسم لدى «فخر أبوظبي»، ورغبة «الزعيم» في معانقة الثنائية بعد تتويجه بلقب الدوري.

ويدخل الجزيرة اللقاء تحت ضغط كبير، بعدما خرج من الموسم من دون أي لقب، ليصبح نهائي الكأس الفرصة الأخيرة لإنقاذ موسمه وفتح أبواب المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، ويُعوّل «فخر أبوظبي» على مجموعة من أبرز عناصره الهجومية، يتقدمهم فينيسيوس ميلو ونبيل فقير، وسايمون بانزا، إلى جانب برونو دي أوليفيرا، بعد أن لعب هذا الرباعي دوراً محورياً في إنهاء الفريق مسابقة الدوري بالمركز الرابع.

وعلى الجانب الآخر يعيش العين واحدة من أفضل فتراته الفنية هذا الموسم، بعدما استعاد لقب الدوري، وأصبح على بعد خطوة واحدة من تحقيق الثنائية المحلية بعد فترة طويلة من الغياب.

وعلى الرغم من خسارته نهائي كأس الرابطة أمام الوحدة، مطلع الشهر الجاري، فإن «الزعيم» نجح سريعاً في استعادة توازنه بحسم لقب الدوري، ويطمح اليوم إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنه.

ويملك المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، خيارات متعددة في مختلف الخطوط، تمنحه أفضلية واضحة على مستوى العمق الفني، وسط توقعات بالدفع بتشكيلة هجومية يقودها لابا كودجو، وسفيان رحيمي، وأليخاندرو كاكو، إلى جانب ماتياس بالاسيوس.

13 هدفاً عيناوياً و5 للجزيرة في طريق النهائي

فرض العين نفسه بقوة، خلال مشواره نحو النهائي، بعدما سجّل لاعبوه 13 هدفاً، من دون أن تهتز شباك الفريق بأي هدف، إذ افتتح مشواره باكتساح الحمرية بسباعية نظيفة في دور الـ16، ثم تجاوز دبا بثلاثية في ربع النهائي، قبل أن يعبر يونايتد بثنائية نظيفة في نصف النهائي.

أما الجزيرة فسلك طريقاً أكثر صعوبة نحو النهائي، بعدما اكتفى لاعبوه بتسجيل خمسة أهداف فقط، لكنها كانت كافية لعبور جميع المحطات، بداية بالفوز على عجمان (2-1)، ثم تجاوز بني ياس بالنتيجة ذاتها، قبل إقصاء شباب الأهلي بهدف من دون ردّ في نصف النهائي.

العين خسر آخر 5 نهائيات

رغم موسمه المثالي بالتتويج بلقب الدوري، الأسبوع الماضي، فإن العين يدخل نهائي اليوم تحت ضغط رقم سلبي يطارده في المباريات النهائية، بعدما خسر آخر خمسة نهائيات خاضها في مختلف المسابقات، كان آخرها نهائي كأس الرابطة أمام الوحدة مطلع الشهر الحالي.

واستمرت عقدة «البنفسجي» في كأس رئيس الدولة لنسخ متتالية، بداية من موسم 1978-1979 بخسارته أمام الشارقة بركلات الترجيح عقب التعادل (2-2)، ثم خسر في موسم 1980-1981 أمام الشباب بنتيجة (1-3)، وتكرر السيناريو في موسم 1989-1990 أمام «الأخضر» بنتيجة (1-2)، واستمرت العقدة في موسم 1993-1994 بالخسارة أمام المنافس ذاته بنتيجة (صفر-1)، وتواصلت في موسم 1994-1995 أمام «الملك»، قبل أن يفك العقدة في موسم 1998-1999 بالفوز على الشباب بهدف من دون ردّ.

يُذكر أن آخر مرة تُوِّج فيها «الزعيم» بلقب المسابقة كانت في مايو 2018، بعد الفوز على الوصل بنتيجة (2-1)، أي قبل سبع سنوات و11 شهراً و28 يوماً، بما مجموعه 2920 يوماً.