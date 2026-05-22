بوشيتش: «ماكينات» العين قد تتعطل

أكّد مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، جاهزية «فخر أبوظبي» لمواجهة العين في نهائي كأس رئيس الدولة، مشدداً على أن حظوظ الفريقين متساوية، بينما أشار إلى أن قوة هجوم العين، التي وصفها بـ«الماكينات»، قد تتعطل في النهائي، وقال بوشيتش، في مؤتمر صحافي، رداً على امتلاك العين أقوى خط هجوم بوجود لابا كودجو، وسفيان رحيمي: «العين يتمتع بامتلاكه لخط هجوم قوي، لكن قد تتعطل (الماكينات) ولا تعمل بشكل دائم، ونحن نركز على فريقنا وكيفية تقديم مباراة قوية»، وأضاف: «بالطبع نشعر بحماس كبير لأننا نلعب هذا النهائي، والمواجهة متكافئة بنسبة 50% لكل طرف، والفرص موجودة بالتأكيد، لكنها مباراة قوية وصعبة، وأعتقد أنني متحمس للغاية قبل هذه المباراة»، واختتم: «في النهائيات غالباً ما تكون هناك لحظات تصنع الفارق، وأحياناً تكون لحظة واحدة فقط حاسمة، ولا يمكن التنبؤ مسبقاً بهذه اللحظة».