خالد عيسى: محظوظون بالمدرب الصربي

قال حارس مرمى العين، خالد عيسى، إن المباريات النهائية تُحسم بتفاصيل صغيرة، والتركيز والالتزام داخل الملعب سيكونان عاملين أساسيين في تحديد النتيجة، مع تطلع الفريق إلى تقديم أداء قوي يليق باسم النادي في هذه المرحلة المهمة من الموسم.

وأضاف: «ما يقدمه الجهاز الفني، بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش، يستحق الإشادة، وكرة القدم ليست مجرد أفكار قديمة أو حديثة، بل منظومة تعتمد على روح الفريق، وكيفية ترابط اللاعبين داخل المجموعة، وهذا ما نجح في تحقيقه».

واختتم: «فهم المدرب احتياجات الفريق بشكل دقيق، ونجح في توظيف اللاعبين بالشكل الصحيح، ونحن نشعر أننا محظوظون بوجوده، كما أن المجموعة الحالية قدمت مستوى مميّزاً يستحق التقدير».