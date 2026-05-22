«المحترفين» تطلق النسخة السادسة للدوري الإلكتروني

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية إطلاق النسخة السادسة من الدوري الإلكتروني، وقالت، في بيان، أمس، إن البطولة تتيح للمشاركين تمثيل أنديتهم على الساحة الافتراضية، في تجربة تعكس حرص الرابطة على تقديم فعاليات رياضية تفاعلية تُعزّز ارتباط الجماهير.

ومن المقرر أن تُقام النهائيات، يومَي 30 و31 مايو 2026، في «بيكسول» بمنطقة القناة في أبوظبي.

وخصصت الرابطة جوائز مالية للفائزين، بواقع 25 ألف درهم للمركز الأول، و15 ألف درهم للمركز الثاني، و10 آلاف درهم للمركز الثالث، وسيحصل بطل البطولة على فرصة حضور كأس العالم للرياضات الإلكترونية بصفته مشاهداً.