116 لاعباً يتنافسون في كأس الاتحاد للكاراتيه

كشف اتحاد الكاراتيه عن مشاركة 116 لاعباً ولاعبة في منافسات كأس الاتحاد، المقررة، غداً، في صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية.

وقال اتحاد الكاراتيه، في بيان، أمس، إنه تم إكمال جميع الإجراءات الخاصة بإقامة البطولة وتسجيل اللاعبين واللاعبات من سبعة أندية.

وقال رئيس لجنة المسابقات، إبراهيم النعيمي: «إن كأس الاتحاد في آخر محطات الموسم الجاري تقام على جولتين، إذ تنطلق الأولى غداً، بينما تقام الثانية، يوم 30 مايو الجاري، في الشارقة، وتتضمن ست فئات، هي: الناشئون والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات». وأشار إلى أن «الاتحاد يحرص على دعم انتشار اللعبة، بهدف تعزيز تنافسية المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والقارية والدولية».