«الذهب الخليجي» يلمع على صدور أبطال القوس والسهم والبادل تنس

تقلّد المنتخب الوطني للقوس والسهم تسع ميداليات ملونة (ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وبرونزية واحدة)، وتوج منتخب الرجال في البادل تنس بالميدالية الذهبية، فيما حصد منتخب السيدات البرونزية بمنافسات الفرق، في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي تختتم، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، ليرتفع رصيد الرياضة الإماراتية إلى 61 ميدالية، بواقع 13 ذهبية و19 فضية و29 برونزية.

وكان اللاعب شهاب الساعدي قد افتتح حصاد القوس والسهم، بحصوله على الميدالية البرونزية في فئة الفردي للقوس المركب، وجاءت الذهبية الأولى عبر منتخب القوس المركب (فرق سيدات) المكوّن من جمانة النجار وآمنة العوضي وميثا النعيمي، فيما أحرزت آمنة العوضي ذهبية فئة القوس المركب للسيدات، وأضاف عمر آل علي الذهبية الثالثة في منافسات القوس المحدب للرجال.

وفي منافسات الفِرَق حقق منتخب القوس المركب للرجال، المكوّن من يوسف الحوسني وسلطان المنهالي وشهاب أحمد، الميدالية الفضية، كما أحرز منتخب القوس المحدب للرجال، الذي ضم سعيد الظهوري وعمر آل علي وعبدالله الكتبي، فضية المنافسات، فيما نال منتخب القوس المحدب للسيدات، المكوّن من حصة العوضي وفاطمة البلوشي ومريم الصايغ، الميدالية الفضية.

وأضاف الثنائي جمانة النجار وشهاب أحمد فضية القوس المركب للفرق المختلطة، إلى جانب فضية جمانة النجار في منافسات القوس المركب للسيدات، أما البرونزية فجاءت عبر الثنائي عمر آل علي وحصة العوضي في منافسات القوس المحدب للفرق المختلطة.

وأعربت اللاعبة آمنة العوضي عن سعادتها الكبيرة بتحقيق ذهبيتين، مؤكدة أن هذا الإنجاز يحمل قيمة معنوية كبيرة بالنسبة لها، كونه تحقق باسم الإمارات، وفي محفل رياضي خليجي مهم.

وقالت في تصريحات صحافية: «الفوز بذهبيتين يعني لي الكثير، لأنني لم أمثل نفسي فقط، بل مثلت الإمارات بكل فخر. الوقوف على منصة التتويج ورؤية علم الإمارات مرفوعاً لحظة لا توصف، وتشعرني بأن كل الجهد والتدريبات والتحديات التي مررنا بها كانت تستحق ذلك».

من جهته، أكد اللاعب عمر آل علي أن «الإنجاز الذي حققه في منافسات القوس والسهم جاء ثمرة دعم متواصل من القيادة الرشيدة والجهات الرياضية المختلفة، معرباً عن اعتزازه برفع علم الإمارات على منصات التتويج الخليجية».

بدوره، أكد لاعب منتخب البادل تنس فارس الجناحي، أهمية هذا الإنجاز الكبير، وقال: «إن اللاعبين برهنوا على قوة العزيمة والإرادة في تمثيل الوطن ورفع رايته في المحافل الرياضية من خلال العمل بروح الفريق الواحد، والتعاون بين جميع أعضاء المنتخب من مدربين وإداريين ولاعبين، الأمر الذي أسهم في تحقيق هذا النجاح».

أما لاعبة منتخب البادل تنس فاطمة شهدور، فقالت: «قدم منتخب السيدات عروضاً قوية ومستويات مشرفة على مدار المباريات من أجل المنافسة على الميداليات الملونة، وهو ما تحقق بالفعل بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية، والقادم سيكون أفضل في المحافل المقبلة سعياً للتتويج بالميدالية الذهبية وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات أمام جميع الوفود المشاركة».

