خورفكان بطل مهرجان ثلاثيات «الطائرة» في الشارقة

فاز فريق خورفكان بالمركز الأول، وحلّ كلباء ثانياً ومليحة ثالثاً، في مهرجان ثلاثيات الكرة الطائرة، الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 180 لاعباً يمثلون أندية مليحة والمدام والذيد والبطائح وكلباء وخورفكان.

ويقام المهرجان بهدف دعم الأنشطة التنافسية، وتطوير مستويات اللاعبين في المراحل السنية المختلفة.

وفي ختام المنافسات، تم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بحضور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، عمران الجسمي، وخبير الكرة الطائرة، الوليد بن محمد المشحوط.