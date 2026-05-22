اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ يعتمد برامج تطوير شاملة للمنتخبات

أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ عن خطط استراتيجية لإعداد ودعم المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، استعداداً للمشاركات الدولية، إلى جانب تنفيذ برامج تطوير اللاعبين بمختلف الفئات العمرية، بما ينسجم مع خطة الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي عُقد برئاسة نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، عبدالله النيادي، وحضور أعضاء المجلس ياسر الساعدي، وطارق المهيري، وعلي خوري، وفرح سالم، ومريم القبيسي، وخالد السويدي.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الاتحاد في أبوظبي، أبرز المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الماضية، وناقش مستجدات أجندة مسابقات الموسم الحالي، والبطولات المحلية المقبلة.

وتناول الاجتماع تقارير اللجان الفنية والتنظيمية، وآليات تعزيز مشاركة الأندية والأكاديميات في البطولات المحلية، إلى جانب متابعة برامج تطوير الحكام والمدربين، ورفع كفاءة المنظومة الفنية والإدارية، بما يسهم في دعم مسيرة اللعبة والارتقاء بمستوياتها محلياً ودولياً.

وأشاد عبدالله سعيد النيادي بجهود أعضاء مجلس الإدارة وفرق العمل واللجان المختلفة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة البناء على المكتسبات المحققة، والمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف المرسومة.

وقال النيادي: «يواصل اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ تنفيذ خططه التطويرية وفق رؤية واضحة المعالم، تستهدف الارتقاء بمنظومة اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتهيئة البيئة المناسبة للاعبين والأندية والأكاديميات، بما يدعم مسيرة منتخباتنا الوطنية، ويعزز حضور الإمارات في مختلف البطولات والاستحقاقات».