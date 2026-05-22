التشكيلة الأغلى في الدوري تساوي 245 مليون درهم

احتل دوري المحترفين لكرة القدم، الذي أُسدل الستار على نسخته الـ17 السبت الماضي، المرتبة الثانية آسيوياً، من حيث القيمة السوقية لأندية المحترفين بإجمالي 361 مليون يورو (1.5 مليار درهم)، إثر تعاقدات عزّزت بها الأندية صفوفها على مدار موسم 2025-2026، في قائمة كشف عنها موقع «ترانسفير ماركت»، أوضحت التشكيلة الأغلى (11 لاعباً)، التي تضمنها الدوري في جميع المراكز، من حراسة المرمى مروراً بخط الدفاع والوسط والهجوم، بلغ إجمالي قيمتها السوقية 57.6 مليون يورو (245.5 مليون درهم).

واعتلى القائمة مهاجم الجزيرة، الفرنسي سايمون بانزا، بقيمة سوقية بلغت 11 مليون يورو (46.9 مليون درهم)، بفارق أربعة ملايين يورو عن لاعب شباب الأهلي، الدولي الإيراني سردار آزمون، الذي بلغت قيمته السوقية سبعة ملايين يورو (29.8 مليون درهم)، ما جعل من الخط الهجومي يحتل المرتبة الثانية، من حيث إجمالي القيمة السوقية للتشكيلة الأغلى بإجمالي 18 مليون يورو (76.8 مليون درهم).

وجاءت القيمة السوقية لرباعي خط الوسط الأعلى ضمن خطوط التشكيلة، بإجمالي 20.7 مليون يورو (88.38 مليون درهم)، في قائمة اعتلاها لاعب الوصل، فابيو ليما، بستة ملايين يورو (25.6 مليون درهم)، متفوقاً بفارق نصف مليون يورو (2.14 مليون درهم) على لاعب الجزيرة، الفرنسي نبيل فقير، الذي حلَّ ثانياً على صعيد قائمة خط الوسط بإجمالي قيمة سوقية بلغت 5.5 ملايين يورو (23.4 مليون درهم)، بينما جاء نجم العين كاكو ثالثاً بقيمة سوقية بلغت خمسة ملايين يورو (21.3 مليون درهم)، متبوعاً بلاعب الوصل نيكولاس خيمينز بقيمة سوقية بلغت 4.2 ملايين يورو (17.9 مليون درهم).

وحاز رباعي خط الدفاع في التشكيلة، على القيمة السوقية ذاتها للخط الهجومي البالغ إجماليها 18 مليون يورو (76.86 مليون درهم)، في قائمة تشارك الصدارة فيها مدافعا الجزيرة والوصل البرازيلي ويليان روشا، وبيدرو ماليرو، بإجمالي 5.5 ملايين يورو لكل منهما (23.4 مليون درهم)، متقدمين على مدافع شباب الأهلي رينان داسيلفا الذي سجل قيمة سوقية بلغت أربعة ملايين يورو (17.08 مليون درهم)، وذهب المركز الرابع لمدافع الجزيرة، البرازيلي أغور إدواردو، بقيمة سوقية بلغت ثلاثة ملايين يورو (12.8 مليون درهم).

وانفرد حارس مرمى شباب الأهلي، حمد المقبالي، في قائمة حراس المرمى، من حيث القيمة السوقية التي بلغت 800 ألف يورو (3.4 ملايين درهم)، متفوقاً على حارس مرمى الجزيرة محمد الشامسي الذي جاء ثانياً بقيمة سوقية بلغت إجمالي 450 ألف يورو (1.92 مليون درهم).

الجزيرة الأعلى قيمة سوقية

تصدّر فريق الجزيرة القائمة لأعلى قيمة سوقية لأندية دوري المحترفين، بإجمالي 48.75 مليون يورو (208.16 ملايين درهم)، بينما جاء فريق العين المُتوَّج بلقب الدوري في المرتبة السادسة، من حيث القيمة السوقية بإجمالي 34.23 مليون يورو (146.16 مليون درهم).