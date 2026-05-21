"رماية الإمارات" تتقلد فضية الزوجي المختلط في "الألعاب الخليجية"

اختتم منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» مشاركته في منافسات دورة ألعاب الخليج الرابعة المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، بإضافة ميدالية فضية في منافسات الزوجي المختلط، ليواصل حضوره القوي في البطولة بعدما سبق له حصد برونزيتين في الفردي والفرق.

وجاءت الميدالية الفضية عبر الثنائي الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم والرامية الواعدة عائشة الياسي، اللذين احتلا المركز الثاني في أول مشاركة لهما ضمن هذه الفئة، خلف الزوجي القطري صاحب الميدالية الذهبية، فيما حل الزوجي البحريني ثالثًا ونال البرونزية.

وكان منتخب الإمارات قد افتتح مشواره في منافسات «الشوزن» بحصد برونزية الفردي عبر الرامي يحيى المهيري، قبل أن يضيف برونزية الفرق بواسطة الثلاثي الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، وسيف الشامسي، ويحيى المهيري، ليختتم المنتخب مشاركته بثلاث ميداليات متنوعة.

وأعرب الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم عن سعادته بالنتائج التي حققها المنتخب في البطولة، مؤكدًا أن مشاركته الأولى في دورة ألعاب الخليج تمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل والتطور خلال الاستحقاقات المقبلة.

وقال إن "النتائج المحققة تعكس روح العمل الجماعي داخل المنتخب"، مشيرا إلى أن "الرماة سيواصلون بذل أقصى الجهود من أجل رفع علم الإمارات في مختلف البطولات المقبلة".

ووجه الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية واتحاد الإمارات للرماية، إضافة إلى الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، مشيدًا بالدعم والتسهيلات التي أسهمت في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق هذه النتائج.

من جانبه، أكد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، رئيس فريق فزاع للرماية وقائد منتخب الإمارات، أن الإنجاز يعكس المستوى المتطور الذي وصل إليه رماة الإمارات، مشيرًا إلى أن الفريق اعتاد المنافسة بقوة في البطولات الخليجية والقارية.

وأضاف: "شهدت المنافسات مشاركة نخبة من الأبطال العالميين والأولمبيين، ما منح البطولة طابعًا تنافسيًا قويًا"، لافتًا إلى أن رماة الإمارات قدموا مستويات مميزة وكانوا قريبين من تحقيق مراكز أفضل في منافسات الفردي والفرق.

وأشار إلى أن النتائج التي تحققت في دورة ألعاب الخليج تمثل امتدادًا للنجاحات الأخيرة التي سجلها رماة الإمارات في بطولة آسيا للرماية على الميادين ذاتها، عندما أحرز المنتخب ميدالية برونزية قارية، مؤكدًا أن الموسم الحالي يبدو واعدًا بمزيد من المشاركات والإنجازات على مختلف الأصعدة.

واختتم الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى الرماة الذين أسهموا في تحقيق الإنجاز، وهم الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، وسيف مانع الشامسي، ويحيى سهيل المهيري، مثمنًا الدعم الذي وفرته اللجنة الأولمبية واتحاد الرماية طوال فترة البطولة.