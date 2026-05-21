مدرب العين فلاديمير إيفيتش: العين سيقاتل من أجل الكأس.. و"الثنائية"

أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن "الزعيم" سيقاتل من أجل تحقيق الفوز على الجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم غداً الجمعة، مشددًا على أن هدف الفريق هو تحقيق الثنائية، بعدما توج بلقب دوري المحترفين.

وقال إيفيتش، في مؤتمر صحافي: "أنا فخور جدًا بلاعبي فريقي؛ لأنهم فهموا طريقة اللعب التي نريدها، وهم يتطورون يومًا بعد يوم، ويدركون ما هو مهم جدًا، ويثبتون لأنفسهم أنهم قادرون على أن يصبحوا أفضل. الأمر ليس سهلًا، لكننا وصلنا الآن إلى مرحلة تحسين التفاصيل الصغيرة ومعالجتها".

وتابع: "أنا ممتن جدًا لجهودهم، وللتطور الذهني الذي أظهروه خلال الموسم، ومدى التزامهم بكل ما نطلبه منهم أثناء المباريات، وهذا ما انعكس في موسم رائع".

وأضاف: "مهما حدث في النهائي، نحن هنا من أجل الفوز والقتال على اللقب، وأعتقد أن الجماهير يمكنها أن تكون فخورة بما قدمه اللاعبون للنادي هذا الموسم".

وأردف: "هذه البطولة تعني لنا الكثير، ونحن هنا من أجل القتال على هذا اللقب. جئنا لنقدم أقصى ما لدينا، ونبذل مئة بالمئة، وربما أكثر قليلًا، ونفعل كل ما يلزم من أجل الفوز بالمباراة غدًا والعودة بالكأس".

من جهته، قال حارس مرمى العين خالد عيسى: "المباريات النهائية تُحسم غالبًا بتفاصيل صغيرة، والتركيز والالتزام داخل الملعب سيكونان عاملين أساسيين في تحديد النتيجة، مع تطلع الفريق إلى تقديم أداء قوي يليق باسم النادي في هذه المرحلة المهمة من الموسم".

وأوضح: "ما يقدمه الجهاز الفني بقيادة فلاديمير إيفيتش يستحق الإشادة، إذ إن العمل الذي يقوم به انعكس بشكل واضح على هوية الفريق وأدائه داخل الملعب. وبكل أمانة، جاء هذا المدرب في فترة حساسة جدًا، واستطاع أن يفرض أفكاره ويقدم إضافة حقيقية للنادي. ولا نريد الدخول في تفاصيل كثيرة، لكن من الواضح أن هناك عملًا كبيرًا تم خلال الفترة الماضية".

وتابع: "كرة القدم ليست مجرد أفكار قديمة أو حديثة، بل هي منظومة تعتمد على روح الفريق وكيفية ترابط اللاعبين داخل المجموعة، وهذا ما نجح في تحقيقه".

واختتم: "فهم المدرب احتياجات الفريق بشكل دقيق، ونجح في توظيف اللاعبين بالشكل الصحيح، ونحن نشعر أننا محظوظون بوجوده، كما أن المجموعة الحالية قدمت مستوى مميزًا يستحق التقدير".

