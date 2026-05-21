مدربة مواطنة تقود «أبيض الكاراتيه» في الألعاب الخليجية

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أحمد سالم باصليب، عن منح الاتحاد ثقته لنجمة «الكوميتيه»، حوراء العجمي، لتولي المهام التدريبية لبعثة المنتخب الوطني، التي تدشن اليوم مشاركتها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقامة في قطر خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري.

وقال باصليب لـ«الإمارات اليوم»: «ستتولى حوراء العجمي مهمة تدريب المنتخب الوطني المشارك بالفريق الرديف في منافسات الكاراتيه ضمن دورة الألعاب الخليجية، وسط طموحات بالمنافسة على منصات التتويج».

وأوضح: «وضع اتحاد اللعبة ثقته في حوراء العجمي لتولي هذه المهمة، في ظل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها من خلال مشاركاتها المستمرة في البطولات العالمية والإقليمية والدوري العالمي للكاراتيه، إلى جانب توليها في ثلاث مناسبات سابقة مهام تدريب منتخبات المراحل السنية للشباب والناشئين».

وأضاف: «تشهد مشاركة المنتخب الإماراتي حضور خمسة لاعبين في منافسات (الكوميتيه)، هم: إبراهيم أحمد في وزن تحت 60 كغم، وراشد خالد في وزن تحت 67 كغم، وعلي ناصر في وزن تحت 75 كغم، وعلي عبدالله في وزن تحت 84 كغم، وسيف راشد في وزن فوق 84 كغم».